U Srbiji prosvjedi protiv, ali i za Vučića, došao i on sam: 'Ima nas pedeset puta više'

Najnapetije je, kao i uvijek, u Novom Sadu, gradu u kojemu se prije deset i pol mjeseci dogodio povod za prosvjede - pad nadstrešnice na novosadskom željezničkom kolodvoru u kojemu je poginulo 15 ljudi.

Prosvjedi su najavljeni u nizu gradova: Gornjem Milanovcu, Beogradu, Zrenjaninu, Nišu, Vranju, Kraljevu, Somboru, Kikindi i Pirotu , javlja srpski N1 .

Pristalice SNS-a, odnosno "građani protiv blokada" danas organizuju skup na Petrovaradinu, građani blokiraju most Duga. Na snimku je vidljiva i rečna policija koja osigurava ovu kolonu pristalica SNS-a. pic.twitter.com/s3Sh9xGfwR

Policija je u tom gradu blokirala most koji spaja Novi Sad i Petrovaradin, kako bi razdvojila dvije skupine prosvjednika - one koji su, kako kažu, protiv blokade, i one koji prosvjeduju protiv Vučićevog režima.

U Beogradu se najveći prosvjed odvija u naselju Voždovac, gdje je organizator prosvjeda Centar za društvenu stabilnost, nevladina udruga bliska vlasti.

Na tom prosvjedu došlo je i do policijske intervencije, prilikom čega je uhićena jedna osoba, javlja Nova.rs.