U Srbiji prosvjedi protiv, ali i za Vučića, došao i on sam: 'Ima nas pedeset puta više'

U Srbiji se u subotu navečer odvijaju prosvjedi protivnika, ali i simpatizera srpskog predsjednika Aleksandra Vučića, koji je rekao kako je prosvjednika koji podržavaju njega - pedeset puta više
Prosvjedi su najavljeni u nizu gradova: Gornjem Milanovcu, Beogradu, Zrenjaninu, Nišu, Vranju, Kraljevu, Somboru, Kikindi i Pirotu, javlja srpski N1.
Najnapetije je, kao i uvijek, u Novom Sadu, gradu u kojemu se prije deset i pol mjeseci dogodio povod za prosvjede - pad nadstrešnice na novosadskom željezničkom kolodvoru u kojemu je poginulo 15 ljudi.
Policija je u tom gradu blokirala most koji spaja Novi Sad i Petrovaradin, kako bi razdvojila dvije skupine prosvjednika - one koji su, kako kažu, protiv blokade, i one koji prosvjeduju protiv Vučićevog režima.
U Beogradu se najveći prosvjed odvija u naselju Voždovac, gdje je organizator prosvjeda Centar za društvenu stabilnost, nevladina udruga bliska vlasti.
Na tom prosvjedu došlo je i do policijske intervencije, prilikom čega je uhićena jedna osoba, javlja Nova.rs.
Skupu protiv blokada organiziranih na Banjici pridružio se i srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić, koji je rekao da je policija procijenila da se na tom skupu okupilo oko 12.500 ljudi, dok je na okupljanju građanskih zborova bilo prisutno oko 60 ljudi.
'Nikad ne pretjerujem, pretjerujem kada je u pitanju njihov broj, a kada je u pitanju naš broj, uvijek ga smanjujem, što dobijete od toga da lažete sami sebe', rekao je Vučić.