U slijetanju paraglajderom zapeo za granu i ostao visjeti na pet metara visine, spasili ga vatrogasci

Rumunjski državljanin srušio se paraglajderom u Vrsaru u petak, a srećom je prošao bez ozljeda

Rumunj je pao u autokampu Koversada u Vrsaru u petak oko 18h, donosi Glas Istre.

Prema pisanju tog medija, utvrđeno je da je došlo do kvara motora na letjelici 32-godišnjaka te se on pokušao spustiti na tlo, no prilikom spuštanja zakačio je stablo te je ostao visjeti na grani oko pet metara iznad tla.

Pomoć su mu pružili porečki vatrogasci, a u nezgodi nitko nije ozlijeđen. Policija je o tome izvijestila istražitelja za zrakoplovne nesreće, no nije bilo potrebe za njegovim izlaskom na teren.