U Saboru žestoko o antifašizmu: 'Pokušavaju se prodati kao demokrati, a imaju dvostruka mjerila'

U iznošenju slobodnih stajališta zastupničkih klubova u utorak u Saboru dominiralo je pitanje i definicija antifašizma, ovisno s koje strane političkog spektra stav dolazi, ali su se izjasnili i o pitanjima vrtića, HNB-a, osoba s invaliditetom

Milorad Pupovac (Klub zastupnika SDSS-a) založio se za obnovu Doma ZAVNOH-a u Topuskom što je, kaže, već kao inicijativa pokrenuto u Saboru 2009. godine u razgovoru između predsjednika Sabora Luke Bebića i čelnika Saveza antifašističkih boraca Ivana Fumića. Riječ je o spomeniku nulte kategorije koji je srušen početkom rata 1991., dodao je, no, unatoč dogovoru tomu se nije pristupilo.

„Tamo su doneseni dokumenti koji su omogućili da Republika Hrvatska uđe u federaciju kao država, odredi svoje delegate za zasjedanje AVNOJ-a, da se bori za ustavne promjene kroz niz kasnijih ustavnih promjena, uključujući i odluku o referendumu”, naglasio je. Zapitao je i zašto nemamo spremnost da ga obnovimo i da bude spomenik svemu onome što predstavlja najbolju tradiciju antifašističkih vrijednosti. Kukavica: Domovinski rat kao temelj moderne samostalne Hrvatske Ivica Kukavica (Klub zastupnika Domovinskog pokreta) u svom se govoru obraćao Miloradu Pupovcu kojemu je poručio da je u antifašizmu koji se propagira 80 godina nakon Drugog svjetskog rata sporan komunistički narativ i što se ne radi distrakcija između komunizma i antifašizma. „Od vas, u svrhu pomirbe, tražimo da uzmemo Domovinski rat kao temelj današnje moderne samostalne Hrvatske”, poručio je. Sramotnim smatra uspoređivanje Domovinskog rata i hrvatske branitelje i Drugi svjetski rat i vojske iz tog rata. Spomenuo je generala Petra Stipetića i predaju Banskog korpusa, kazavši da se 12 tisuća ljudi tada predalo, ali, ističe, hrvatski branitelji ih nisu strijeljali nakon rata nego su ih pustili kućama. „Antifašizam da, ali stvarno izostaje jasno osuda komunizma i zato smo rezervirani prema vašim istupima”, poručio je Pupovcu.

Ante Deur (Klub zastupnika HDZ-a) ponovno je govorio o prijedlogu Možemo! o braniteljskim mirovinama, kazavši da im je do prije nekoliko mjeseci do branitelja bilo stalo kao do lanjskog snijega. Ustvrdio je i da je zagrebački gradonačelnik 'debelo zapeo' u 1945. godini pa zabranjuje hrvatske budnice iz 1992. godine, nepoćudne pjevače u gradskim prostorima i sve one koji se ne uklapaju u njihov totalitarni sklop poput zastava Hoda za život. „Nevjerojatno da se baš takvi pokušavaju prodati kao demokrati, a imaju dvostruka mjerila i što je dozvoljeno njima, nije svima nama. Veličaju komunistički totalitarni režim i iskorištavaju hrvatski antifašizam kako bi veličali zločinački komunizam. Tomašević pali Trnjanske kresove, ali nije mu palo na pamet doći na neko od zagrebačkih stratišta i pokloniti se mučki ubijenim žrtvama od ruke onih kojima se Tomašević tako divi”, naglasio je.