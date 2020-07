U Sabor ulazi čovjek koji je dobio 19 glasova: Vjerni suradnik Ruže Tomašić izgurao Roberta Pauletića

Zastupnik u Hrvatskom saboru postat će Marko Milanović Litre, čovjek koji je na nedjeljnim izborima osvojio 19 glasova na listi Domovinskog pokreta, a koja je u toj izbornoj jedinici dobila preko deset posto glasova. Milanović Litre postat će saborski zastupnik zahvaljujući Ruži Tomašić jer ona ne misli ići u Sabor pa u njega šalje svog vjernog suradnika. To je mnoge začudilo s obzirom na to da je nakon Tomašić na listi najveći broj glasova dobio Robert Pauletić, no zakon je jasan i na strani Milanovića Litre

Među 16 saborskih zastupnika Domovinskog pokreta bit će i Marko Milanović Litre iz Hrvatske konzervativne stranke, a koja je pristupila Škorinu pokretu prije izbora. Upravo je članstvo u toj stranci presudno da baš on sjedne u Sabor, a ne Robert Pauletić, splitski enigmatičar i kvizaš. Pauletić dobio 205 puta više glasova Naime Ruža Tomašić osvojila je saborsku fotelju, no ne misli sjediti u njoj. Iako se na prvi pogled čini da bi bilo logično da umjesto nje to onda bude Pauletić, koji je kao nezavisni bio također na listi Domovinskog pokreta u 10. izbornoj jedinici i osvojio je 3907 glasova, čak 205 puta više od Milanovića Litre, Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor je jasan.

'Zastupnika izabranog na kandidacijskoj listi dviju ili više političkih stranaka zamjenjuje neizabrani kandidat s te liste i iz iste stranke kojoj je u trenutku izbora pripadao zastupnik kojem je mandat prestao ili miruje. Na određivanje zamjenika na odgovarajući se način primjenjuju odredbe ovoga Zakona o preferencijskom glasovanju, a ako na listi nema tako određenog kandidata koji bi zamijenio zastupnika, tada zamjenika određuje politička stranka kojoj je u trenutku izbora pripadao zastupnik kojem je mandat prestao ili miruje', stoji u članku 42., stavku 3. Naime, ako je lista sastavljena od kandidata iz više stranaka, kandidata koji je ušao u Sabor, a ne misli konzumirati mandat, mijenja kandidat iz njegove stranke, a ne onaj koji ima drugi najveći broj glasova.

S obzirom na to da je Milanović Litre iz Hrvatske konzervativne stranke kao i Tomašić, činjenica da će on grijati njezinu saborsku fotelju posve je u skladu sa zakonom. Tomašić: Neki su me već napali zbog toga Sama Tomašić je Dalmatinskom portalu rekla kako su je već napadali zato što šalje baš njega u Sabor. 'Neki su me već napali iz drugih stranaka, pa i moje. Bilo je nekih koji su mislili da su prije njega zaslužili mjesto na listi, ali nisu se pokazali radom na terenu. Znam da šira javnost nije čula za njega, ali svi smo mi u politici u jednom trenutku bili novi ljudi za koje nitko nije znao. I onda smo se dokazali radom. Dajmo šansu mladima, neka to ne bude samo na deklaratornoj razini. Pauletića ljudi više znaju kao kvizaša i čovjeka s televizije, ne kao političara', kaže Tomašić. Jug Dalmacije tako će u Zagrebu predstavljati Zagrepčanin. Tomašić tu ne vidi neki veći problem. 'Litre vuče porijeklo iz sinjskog kraja i u Dalmaciju odlazi kada god može. No, po meni, saborski zastupnik treba se boriti za cijelu Hrvatsku, ne samo neke njene dijelove ili regije', kazala je Tomašić.

'On je moj asistent u Zagrebu. Ima 32 godine, oženjen je, otac jednog djeteta. Po struci je grafički dizajner. S nama je od sedamnaeste godine. Pratio me gdje god sam bila. On je netko kome vjerujem. Dokazao se, pokazao je da može. Mlad je, budućnost je pred njim. Mislim da će biti jako dobar', kazala Tomašić. Robert Pauletić komentirao je tu situaciju i izjavu Ruže Tomašić. 'Naglašavam da nisam sudjelovao ni u kakvim razgovorima oko toga da će Milanović Litre mijenjati Ružu Tomašić. Za taj aranžman sam doznao tek kada su liste bile predane. Dalje ne bih komentirao taj slučaj. A to da me ljudi više znaju kao čovjeka s televizije nego političara? Ako ste točno citirali, moram reći da je izjava u najmanju ruku nekolegijalna. Ja se u Domovinskom pokretu bavim politikom i na ovim izborima ostvario sam velik broj glasova za svoju stranku. Zašto su mi onda Dalmatinci dali gotovo četiri tisuće glasova? Zato što dobro izgledam na televiziji i znam puno odgovora na kviz-pitalice ili zato što ispravno zastupam pravu političku opciju?' zapitao se Pauletić. Lista onih koji ulaze u Sabor s najmanjim brojem osvojenih glasova Podsjetimo, tportal je još jučer sastavio listu onih koji s najmanjim brojem glasova ulaze u Sabor. Tada još nije bilo poznato da u parlament ulazi i Milanović Litre te sada zauzima apsolutno prvo mjesto po najmanjem broju glasova među onima koji dolaze u deseti saziv Hrvatskog sabora. S obzirom na to da je saborski mandat osvojio velik broj onih koji ga ne misle konzumirati, poput europarlamentaraca, župana, gradonačelnika, moguće je da će kao njihove zamjene utrčati netko tko je osvojio još manje glasova.