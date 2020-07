Ovo su ljudi s najmanjim brojem preferencijalnih glasova koji su si osigurali saborsku plaću

Volja naroda. Tako počesto znamo okarakterizirati rezultat izbora. No zahvaljujući izbornom sustavu za neka imena koja uđu u Sabor teško da se može reći da su odraz stvarne volje birača. I dok je poznato to da su apsolutni rekorderi po broju preferencijalnih glasova HDZ-ovci Vili Beroš (35.607) i Andrej Plenković (32.143), manje je poznato to da će u Sabor ući i oni za koje se može reći da ni njihova ulica nije glasala za njih. A sve zahvaljujući dobroj poziciji na listi

Apsolutni rekorder po tome što je osvojio najmanje preferencijalnih glasova, a osigurao je saborsku plaću, glavni je tajnik SDP-a Nikša Vukas sa svega 132 preferencijalna glasa. Vukas je bio treći na listi u 1. izbornoj jedinici, u kojoj je od 14 kandidata s liste Restart koalicije njih 11 imalo više glasova od njega. Drugu poziciju zauzeo je Milan Vrkljan iz Domovinskog pokreta (DP) prikupivši 151 glas. Vrkljan se našao odmah iza Miroslava Škore u 2. izbornoj jedinici, a od njega je više glasova imalo deset kandidata DP-a na listi.

HDZ-ov Darko Klasić u 1. izbornoj jedinici osvojio je tek nešto više glasova – njih 301. Klasić je bio peti na listi, a sedam HDZ-ovaca koji iz te izborne jedinice nisu ušli Sabor imali su više glasova od njega. Četvrto mjesto onih koje je prepoznao tek mali broj birača drži Marko Pavić (HDZ), peti na listi u 4. izbornoj jedinici. Pavić je dobio samo 377 glasova, najmanje od svih 14 HDZ-ovih kandidata u njoj.