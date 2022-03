U posljednji tren odgođeno spajanje mosta Ston na budućoj cesti preko Pelješca. Doznajemo kako će problem biti riješen

Montaža posljednjeg čeličnog segmenta mosta iznad Malostonskog kanala, u sklopu južnog dijela pristupnih cesta Pelješkom mostu, u posljednji trenutak je odgođena zbog vjetra, ali i problema oko bankovne garancije koju je grčka tvrtka Avax trebala izdati Brodosplitu kao izvođaču ovog dijela radova

'A to su prvenstveno sigurnosni uvjeti i povoljne vremenske prilike, i kad nam grčki Avax, sukladno ugovoru, izda garanciju plaćanja', objavili su iz Brodosplita. Kako tportal neslužbeno doznaje, radi se o garanciji na iznos od otprilike milijun eura .

Tijekom današnjeg dana on je puhao sedam do osam metara u sekundi, pa postavljanje - barem kako neslužbeno tvrde u Brodosplitu - ionako nije bilo moguće bez obzira na probleme oko garancije.

Po ranijim najavama Hrvatskih cesta sam pelješki most trebao bi biti pušten u promet ovog ljeta, zajedno s dijelom pristupnih cesta na kopnenoj i pelješkoj strani. Preostale prometnice - uključujući upravo most 'Ston' - trebale bi biti dovršene do konca godine.