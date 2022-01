[FOTO] Plenković: Radovi na Pelješkom mostu gotovi do kraja siječnja

Radovi na Pelješkom mostu bit će okončani do kraja siječnja, a dobro napreduju i pristupne ceste pa će se preko mosta moći voziti tijekom ovogodišnje turističke sezone, izjavio je u premijer Andrej Plenković u ponedjeljak nakon obilaska radova na Pelješkom mostu

"Sukladno najava, do konca siječnja 2022. godine dovršava se izgradnja Pelješkog mosta ", rekao je Plenković .

Radovi na samom mostu su došli do zadnjih desetak dana, a do kraja ovog mjeseca u planu je puno radno opterećenje mosta, nakon čega slijede tehnički pregledi, rekao je Plenković.

"To je u ovom trenutku ono što je dobro, ali to znači da će se prometovati preko Pelješkog mosta u ovoj turističkoj sezoni, a to znači bez prelazaka granica i gužvi u Neumu", rekao je Plenković.

Time, kao je dodao, cijela Hrvatska postaje "propulzivna autodestinacija, što je izrazito važno u 2022. godini".