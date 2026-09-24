ZBOG DVA DOGAĐANJA

U nedjelju velike promjene u zagrebačkom prometu: Evo kako će voziti tramvaji i autobusi

L. Š. / Hina

24.09.2026 u 16:43

ZET
ZET Izvor: Pixsell / Autor: Marko Seper/PIXSELL
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U nedjelju će se izmijeniti promet autobusnih linija s terminala Glavni kolodvor i tramvajskih linija 5 i 13 zbog automobilističkog događanja Red Bull Showrun, a zbog biciklističke utrke CRO Race dio dana skraćeno će prometovati autobusna linija 113

Od 8 do 18 sati autobusi linije 218 iz Borovja i linije 281 iz Novog Jelkovca umjesto do Glavnog kolodvora vozit će do stajališta Marohnićeva na Slavonskoj aveniji, koje će im biti početno i krajnje stajalište.

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Linije 220, 221, 229, 234, 241, 242 i 268 vozit će skraćenim trasama. Izlazno stajalište bit će na Aveniji Većeslava Holjevca, a početno na redovnom autobusnom stajalištu N.S. knjižnica na Aveniji Većeslava Holjevca u smjeru juga. Polasci sa stajališta N.S. knjižnica bit će u vrijeme kao i polasci s terminala Glavni kolodvor. Za sve linije, autobusna stajališta N.S. knjižnica u Ulici Hrvatske bratske zajednice u smjeru Glavnog kolodvora te obostrana stajališta Lisinski i početno/krajnje stajalište Glavni kolodvor neće biti u funkciji.

Zbog Red Bull Showruna u nedjelju će biti obustavljen i tramvajski promet Ulicom grada Vukovara između Avenije Marina Držića i Savske ceste. Linije 5 i 13 prometovat će izmijenjenim trasama u oba smjera, preko Glavnog kolodvora.

Zbog utrke CRO Race autobusna linija 113 od 13 do 16,45 sati neće voziti oko Jarunskog jezera, nego do starog okretišta Jarun. Oko 14,15 sati očekuje se i prekid tramvajskog prometa na raskrižju Horvaćanske ceste i Ulice Hrvatskog sokola u trajanju od 10 do 15 minuta. Nakon prolaska biciklista linije 5 i 17 nastavit će prometovati.

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