Upozorenje HNB-a: Ne nasjedajte na lažne objave o Žigmanu i mirovinskoj štednji

"Još jednom upozoravamo na pojavu obmanjujućih medijskih članaka koji se šire internetom, posebno društvenim mrežama, a u kojima se lažno tvrdi da guverner HNB-a Ante Žigman sudjeluje u promoviranju fiktivnog nacionalnog programa mirovinske ušteđevine na portalu mirovinsko.hr te da je isti pod nadzorom HNB-a i Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa)", istaknuli su iz HNB-a.

Ponovili su da HNB niti njeni dužnosnici ne sudjeluju u promoviranju određenih financijskih servisa ili ulaganja pa tako ni ulaganja u kriptovalute.