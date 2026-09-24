Upozorenje HNB-a: Ne nasjedajte na lažne objave o Žigmanu i mirovinskoj štednji

Hrvatska narodna banka (HNB) u četvrtak je upozorila na pojavu obmanjujućih medijskih članaka na internetu, posebno društvenim mrežama, u kojima se lažno tvrdi da guverner HNB-a Ante Žigman sudjeluje u promoviranju fiktivnog nacionalnog programa mirovinske ušteđevine
"Još jednom upozoravamo na pojavu obmanjujućih medijskih članaka koji se šire internetom, posebno društvenim mrežama, a u kojima se lažno tvrdi da guverner HNB-a Ante Žigman sudjeluje u promoviranju fiktivnog nacionalnog programa mirovinske ušteđevine na portalu mirovinsko.hr te da je isti pod nadzorom HNB-a i Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa)", istaknuli su iz HNB-a.
Ponovili su da HNB niti njeni dužnosnici ne sudjeluju u promoviranju određenih financijskih servisa ili ulaganja pa tako ni ulaganja u kriptovalute.
Apeliraju na građane da budu oprezni, da ne nasjedaju na ovakve pokušaje prijevare te da ne dijele lažne informacije koje mogu dovesti do daljnjih zabluda i širenja dezinformacija.
U slučaju da naiđu na ovakve ili slične lažne objave, HNB poziva građane da ih prijave nadležnim platformama putem dostupnih alata za prijavu sadržaja. Također, građani svoje sumnje i informacije o potencijalno sumnjivim objavama mogu dostaviti na e-mail adresu: info@hnb.hr.
Ukoliko, pak, smatraju da su postali žrtvom prijevare, HNB preporuča građanima da o tome obavijeste nadležnu policijsku upravu.