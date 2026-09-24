Oporba podržala izmjene oko braniteljskih mirovina: Koja je razlika od prijedloga Možemo?

Oporba je u četvrtak podržala Vladine prijedloge izmjena dvaju zakona kojima se povećavaju braniteljske mirovine, ističući kako su vladajući ranije odbili prijedloge Možemo! koji su išli za istim ciljem, dok su iz HDZ-a naglasili kako se Vladinim prijedlogom obuhvaća veći broj branitelja.

Zastupnik Možemo! Damir Bakić pozdravio je Vladine prijedloge izmjena zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji te o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba, podsjetivši kako je Vlada odbila njihove prijedloge iako su, ustvrdio je, išli u istom smjeru povećanja braniteljskih mirovina. "Tada se to nazivalo unošenjem razdora i zazivanjem podjela među braniteljima, a danas kada to predlaže Vlada proglašava se racionalnom argumentacijom i kontinuitetom skrbi o braniteljima", dodao je. Vladin prijedlog predviđa dodatak od tri eura za svaki mjesec proveden u borbenom sektoru te 0,5 eura za mjesec u neborbenom sektoru, ali se to ne odnosi na djelatne vojne osobe, policijske službenike i ovlaštene službene osobe, upozorio je. "Tu nastaje ključni problem, što odražava činjenicu da su ovi zakoni pisani na brzinu, nedovoljno promišljeno i kao hitan odgovor na našu inicijativu", ustvrdio je.

Problematizirao je i što se ovim prijedlogom djelatnim vojnim osobama i policijskim službenicima, ako se ponovno zaposle nakon umirovljenja, onemogućuje novi izračun mirovine, ocijenivši to "nezamislivo nepravednim". Također smatra da bi se za branitelje s najmanje 100 dana provedenih u borbenom sektoru i prije navršenih 70 godina trebalo ukinuti umanjenje prijevremenih mirovina. Pozdravlja i ukidanje umanjenja mirovina, ali i ističe kako se to odnosi na sve umirovljenike, stoga pita što specifično branitelji dobivaju ovim izmjenama. Kao problem je izdvojio i dragovoljački dodatak od 20 posto, čija osnovica, kaže, nije jasno definirana.

Mrak Taritaš: HDZ odbije oporbeni prijedlog pa izađe sa svojim koji je često lošije rješenje SDP podržava uvođenje svih prava koja će poboljšati status hrvatskih branitelja, poručila je njihova zastupnica Martina Vlašić Iljkić, uz apel da se povećaju naknade i za nezaposlene branitelje. ''Trenutno je 6170 korisnika te naknade, a prosječni mjesečni iznos je 190 eura, što je sramotno niska naknada. Ona je nedostatna za podmirenje osnovnih životnih troškova'', upozorila je te predložila da se razmotri i uvođenje dodatka za pirotehničare.

Anka Mrak Taritaš (Klub Centra, NPS-a i GLAS-a) poručila je kako je današnja rasprava tipičan primjer kako funkcionira HDZ-ova vlada. Odbiju oporbeni prijedlog koji je bio dobar i onda izađu sa svojim koji naizgled rješava isti problem, ali je često lošije rješenje, kazala je. "Prijedlog Možemo! imao je cilj poboljšati položaj i ispraviti nepravdu prema braniteljima koji su nastavili raditi nakon rata. Prema njihovu prijedlogu, oni koji su bili u borbenom sektoru mogli su dobiti povećanje na mirovinu od 500 eura od oko 100 eura mjesečno, a prijedlogom Vlade to je povećanje oko 30 eura mjesečno. Umjesto da se nagrađuje duljina radnog staža, ona se kažnjava", ocijenila je.

HDZ: Ovo je rješenje šire od prijedloga Možemo! HDZ-ov Josip Đakić uzvratio je da su prijedlozi Možemo! bili nedorečeni i pravno neutemeljeni, dodajući kako se radilo o "promašenom pokušaju" da se dodvore hrvatskim braniteljima. Pitanje branitelja ne može se rješavati parcijalno, izdvajajući samo jedan segment i jednu skupinu korisnika, rekao je referirajući se na prijedloge Možemo! Ovo je šire rješenje, naglasio je. "Ovdje govorimo o 174.000 branitelja i članova njihovih obitelji koji će biti obuhvaćeni povećanjem mirovina, 104.000 dragovoljaca, njegovateljima najtežih ratnih vojnih invalida, pripadnicima borbenog i neborbenog sektora, ukidanju posljednjeg preostalog umanjenja mirovina koje je uvela SDP-ova vlada 2002. i o gotovo 100 milijuna eura osiguranih u 2027.", naveo je. Dalija Orešković (DOSiP) podsjetila ga je da je za prijedloge Možemo! ranije rekao da su dobri, ali da je problem u tome tko ih predlaže te je pozvala branitelje da kazne "parazite na njihovoj grbači i žrtvi", na što joj je Đakić uzvratio da "začepi ta prljava usta". Damir Biloglav (Klub DOMiNO i Hrvatski suverenisti) smatra da se ''teško oteti dojmu da je Možemo! taj koji je ubrzao proces donošenja ovih zakona'', na čemu im se zahvalio. No, postavlja pitanje koliko ima iskrenosti u njihovoj brizi za hrvatske branitelje. Dodaje da postoji više načina kako će to pokazati, primjerice da ''sljedeće godine više ne priređuju Trnjanske kresove''.

HSLS: Treba pravednije vrednovati branitelje koji su nakon rata nastavili raditi Zastupnik Mosta Marin Miletić zahvalio je svim hrvatskim braniteljima na herojstvu koje su pokazali, no izrazio je žaljenje što su danas podijeljeni u više od tisuću različitih braniteljskih udruga. ''Što smo mi dopustili da nam Judini sinovi naprave? Da nam opljačkaju zemlju, da mafija pali smeće, da nam otmu državu za koju si i ti, Ćipe (Stipo Mlinarić), robijao. Naš nas ego sprječava da vodimo Hrvatsku, koju sigurno ne bi prepustili u ruke mafijašima jer bi se prije pobili s njima. Prokleti ego'', rekao je Miletić na rubu suza. ''Kolega Marine, trebao si ići s nama i pomoći nam. Sjediti u zavjetrini, pustiti heroje da opet trpe udarce i sve to gledati sa strane, mislim, Marine moj, da to nije vrijedno suza'', odgovorio mu je DP-ov Mlinarić.