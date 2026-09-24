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Štrajk ZET-a i Holdinga sve izgledniji: Sindikati odbili sastanak, nema nove ponude

M. Šu./Hina

24.09.2026 u 15:50

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Ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Lucija Ocko/PIXSELL
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Najavljeni štrajk radnika Zagrebačkog električnog tramvaja (ZET) i Zagrebačkog holdinga za ponedjeljak sve je izgledniji budući nema nove ponude poslodavaca pa tako ni nastavka pregovora o visini osnovice plaće i novom kolektivnom ugovoru, stajalište je sindikalnih predstavnika

Predsjednik Sindikata komunalnih radnika i vozača Čistoće Mumin Hodžić potvrdio je u četvrtak da ih je uprava Zagrebačkog holdinga pozvala na razgovor u 14 sati, ali bez novih elemenata vezanih uz povećanje plaće i kolektivni ugovor što im nije prihvatljivo pa se nisu odazvali.

O tome smo mailom povratno izvijestili upravu da nema potrebe da imamo sastanak, ako nema nove ponude. Na to nismo dobili odgovor da postoje novi prijedlozi. a slušati ovo staro što smo slušali četiri mjeseca nema potrebe, rekao je Hodžić.

Izjašnjavanje članstva o potpori sindikalnim akcijama je provedeno, a rezultati će biti objavljeni u petak, dodao je Hodžić u izjavi za Hinu.

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Potvrdio je da će biti potrebna arbitraža o mogućem broju sudionika štrajka i bit će provedena kada sud to odredi. O tome još nemaju potvrdu, ali moguće je da bi mogla biti u petak.

Sindikati stoje kod toga da će funkcionirati nužni opseg posla.

"Kada se od ukupnog broja zaposlenih odbiju oni koji su na bolovanju ili godišnjem odmoru ispada da bi u štrajku svi morali raditi. To je u suprotnosti sa zakonom koji propisuje da se nužno potrebnim brojem zaposlenika za rad u štrajku ne smije onemogućavati sam štrajk", poručio je Hodžić. 

Predsjednik Sindikata vozača ZET-a Vladimir Jozić rekao je da im istup zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića koji nije ponudio ništa novo rekavši da je štrajk moguć i izgledan, ne ostavlja puno prostora.

Najavio je da će sindikat u petak na konferenciji za novinare iznijeti svoja stajališta.

Vezano uz dopušteni broj sudionika u štrajku, Jozić je rekao da oko toga nije postignut dogovor i da će se ići na arbitražu napomenuvši da je u petak krajnji rok kada moraju predati zahtjev za arbitražu.

Poslodavac je poslao prijedlog od 41 posto zaposlenika koji bi radili u štrajku, na što smo se očitovali da nam se čini previše, jer se onda ne bi ni osjetilo da je štrajk, nego kao da je vozni red vikendom.

S obzirom da na to nismo dobili protuprijedlog u petak ćemo iznijeti svoj prijedlog koji će bitno odstupat od toga i vjerojatno će to završiti na arbitraži, najavio je Jozić.

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