U nedjelju prelazimo na ljetno računanje vremena. Zašto se pomiču kazaljke i tko je prvi došao na tu ideju

Kada u nedjelju otkuca 2 sata, kazaljke ćemo pomaknuti sat vremena unaprijed i prijeći na ljetno računanje vremena. U sjevernoj Zemljinoj hemisferi ljetno vrijeme obično započinje zadnje nedjelje u ožujku ili prve u travnju, a završava zadnje u listopadu. Podsjećamo vas na to koje države pomiču kazaljke na satu te tko je, kada i zašto započeo s time

Prvi je na ideju o ljetnom računanju vremena došao jedan od utemeljitelja SAD-a Benjamin Franklin 1784. kako bi se moglo bolje iskoristiti duge ljetne dane. Zamisao je provedena u djelo u Njemačkoj za vrijeme Prvog svjetskog rata, od 30. travnja do 1. listopada 1916., kako bi se duljim korištenjem dnevne svjetlosti uštedjela energija koja se trošila na proizvodnju u ratnoj industriji. Primjer je iste godine slijedila Velika Britanija.

Ljetno računanje vremena najviše koristi državama koje su udaljenije od ekvatora , a koristi ga oko 70 zemalja. Većina članica EU-a uvela je ljetno računanje vremena 70-ih godina prošlog stoljeća. U Hrvatskoj se prvi put ono koristilo od 1916. do 1918., za vrijeme Austro-Ugarske Monarhije, a potom uz nekoliko prekida krenulo se u sezonsko pomicanje kazaljki sata 1983. godine na području bivše Jugoslavije te je Hrvatska s tom praksom nastavila i nakon osamostaljenja. Od 2002. godine Europska unija odredila je zadnju nedjelju ožujka kao početak i zadnju nedjelju listopada kao završetak ljetnog vremena, a iznimka u Europi je Island .

Za dvije godine opet bi se sve moglo promijeniti jer su europarlamentarci odlučili da bismo 2021. mogli posljednji put pomicati kazaljke u Europskoj uniji. No svaka će država članica imati pravo odlučiti kojoj će zoni pripasti. One članice EU-a koje odluče zadržati ljetno računanje vremena zadnji put će tako pomaknuti sat posljednje nedjelje u ožujku 2021., a one koje žele zadržati standardno (zimsko) računanje zadnji put će prilagoditi sat posljednje nedjelje u listopadu 2021., navodi se u nacrtu zakona koji je podržalo 410 europarlamentaraca, 51 je bio suzdržan, a 192 njih protiv.