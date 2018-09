U nedjelju još uvijek toplo, a potom slijedi najhladniji tjedan rujna

U Dalmaciji će i u nedjelju biti sunčano i vrlo toplo, a u krajevima gdje je u subotu bilo oblačnije i svježije barem djelomice će se razvedriti te uz jugo i jugozapadnjak, zatopliti. Ali samo kratkotrajno!

U ponedjeljak stiže još izraženija promjena, s prilično hladnim zrakom, i to u cijelu Hrvatsku! Stoga do srijede valja računati na dosta hladnije od prosjeka, a na Jadranu i na jaku i olujnu buru te probleme u prometu, javlja HRT.

Poslijepodne ponegdje i pretežno sunčano, a zapuhat će umjeren, na udare moguće i jak jugozapadnjak, osobito krajem dana na sjeverozapadu. Umjerenog do jakog jugozapadnjaka u drugom će dijelu dana biti i u gorskim predjelima, a na sjevernom Jadranu će nakon još mjestimice jake bure danju zapuhati većinom umjereno jugo. More ponegdje umjereno valovito. Bit će djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku iz koje mjestimice može pasti malo kiše.

Temperatura većinom od 10 °C ujutro u gorju do 26 °C poslijepodne na moru. Na srednjem Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije pretežno sunčano, uz slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak te većinom malo valovito more. A temperatura podjednaka podjednaka subotnjoj - poslijepodne oko 28 °C, a ujutro na obali oko 21 °C. Bez znatnije promjene u odnosu na subotu bit će i na jugu Hrvatske - sunčano, uz većinom slab vjetar i mirno more.