Otkriveni detalji havarije kod Pule: 'Velikom brzinom su se zabili u lukobran'

Pulska Lučka kapetanija otkrila je kako je došlo do havarije kod lukobrana tamošnje luke u kojem je jedan austrijski državljanin poginuo, a drugi se nalazi u životnoj opasnosti

Jedna osoba je poginula, a druga je životno ugrožena u pomorskoj nesreći koja se dogodila kod lukobrana u Puli. Jutros je, naime, pronađeno tijelo uz potopljenu brodicu, dok je na lukobranu nađen teško ozlijeđeni muškarac. "Osoba koja je prevezena u našu bolnicu je na anesteziji i ima teške ozljede glave, prsa i trbuha", izjavio je ravnatelj Opće bolnice u Puli, Andrej Angelini, dodajući da je bio dezorijentiran.

Nesreći kumovala brzina? Policija je dojavu o havariji dobila u jutarnjim satima. Zasad se čini da je brodica udarila u lukobran pri velikoj brzini. "Do nezgode je došlo u ranim jutarnjim satima. Jedna osoba je smrtno stradala, a druga je teško ozlijeđena. Prema onome što za sada znamo iz istrage, radi se o austrijskim državljanima. Identitet preminule osobe još ne znamo", prenosi Index riječi Davora Romića iz pulske Lučke kapetanije. "Oni su se velikom brzinom zabili u lukobran s unutarnje strane. Procjenjujemo da se radilo o brzini od 20 do 30 čvorova, što je oko 50 kilometara na sat. To je velika brzina za brodicu. Brodica se od samog lukobrana odbila te je otplutala na sredinu pulske luke. Prije nekoliko sati je izvađena radi očevida", dodao je Romić.