U Kini pogubljen muškarac koji se zabio u mnoštvo i ubio 15 ljudi

Muškarac koji je ubio 15 ljudi zabivši se automobilom u prolaznike u središnjoj Kini pogubljen je u utorak, objavili su državni mediji

Osuđen je na smrt zbog "ugrožavanja javne sigurnosti opasnim metodama", objavila je novinska agencija Xinhua.

Vatreno oružje strogo je kontrolirano u Kini, no povremeno se događaju napadi noževima, vozilima i eksplozivom kućne izrade a obično se za to krive duševno bolesne osobe ili one koje zamjeraju nešto društvu.