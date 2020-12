U Hrvatsku cjepivo protiv korone stiže u subotu, kome će se prvo podijeliti

Cjepivo u Hrvatsku stiže u subotu, a detalji Plana cijepljenja na Vladi će biti predstavljeni sutra.

'Nakon brojnih mjeseci pripreme spremni smo distribuirati cjepivo COVID-19 gdje god je to potrebno', poručuje Srebrenka Saks, direktorica DHL Express Hrvatska.

Druga doza dolazi odmah tjedan dana iza, dakle od 28. prosinca i bit će isporučena do 31. prosinca, potvrdili su Novoj TV danas u Pfizeru.

'Od te druge doze kreću isporuke sukladno narudžbama svake zemlje. U Hrvatsku će u drugom tjednu cijepljenja doći 7800 doza. Dakle, ukupno do kraja godine stiže 17.550 doza. Nakon toga potvrđeno je da će Hrvatska doze dobivati na tjednoj bazi, i to otprilike količinu kao što ćemo dobiti do kraja godine, dakle ovih 17.000 doza i tako otprilike svaki tjedan u prvom mjesecu', javlja Nova TV.

Cijepljenje od nedjelje

Ove prve isporuke su organizirane tako da se cjepivo dopremi u zagrebački Zavod za javno zdravstvo u Zagrebu, a od tamo će se razvoziti u ostale centre. Nakon toga Pfizer će direktno isporučivati naručene doze, u regionalne centre za javno zdravstvo.

Cjepivo stiže u posebnim, tzv. termalnim kutijama, koje cjepivo drže hladnim te sadrže i suhi led, a svaka ima i GPS. Svaka ta kutija ima oko 5000 doza. Cjepivo se u kutijama može čuvati do 30 dana, ali se svakih pet dana mora dodavati suhi led. Ta kutija ne smije se prečesto otvarati, najviše dva puta dnevno. Postoji i mogućnost da se cjepivo čuva i u običnom hladnjaku, na temperaturi od 2 do 8 stupnjeva, ali najviše od pet dana. Na temperaturi od -80 stupnjeva, cjepivo se pak može čuvati i do šest mjeseci.

Gradu Zagrebu oko 2100 doza

U nedjelju i ponedjeljak, kako piše Večernji list, cijepit će se u domovima za starije te zdravstveni radnici koji rade s COVID pacijentima. Kao što se to čini na razini Europske unije, doze cjepiva simbolično će se i u Hrvatskoj rasporediti po županijama sukladno broju stanovnika.

Grad Zagreb u ovoj prvoj isporuci dobit će oko 2100 doza. HZJZ će ih isporučiti Nastavnom zavodu za javno zdravstvo 'Dr. Andrija Štampar', a Zavod Štampar podijelit će ih domovima za starije i zdravstvenim ustanovama čiji radnici dolaze u dodir s oboljelima od COVID-a.