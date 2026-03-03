U Gospiću je 3500 tona opasnog otpada: Objavljen natječaj za njegovo uklanjanje

Objavljen je natječaj za uklanjanje 3500 tona opasnog otpada koji je u Gospiću nezakonito odložen, priopćilo je u utorak Ministarstvo zaštite okoliša, napominjući da je riječ o prvoj fazi sanacije lokacije koja će se s obzirom na složenost stanja i istražne radnje provoditi u više faza.

"Sanacija lokacije u Gospiću provodit će se u više faza, s obzirom na složenost stanja na terenu, različite vrste otpada te činjenicu da su pojedine istražne radnje još uvijek u tijeku u okviru kaznenog postupka", istaknuli su u Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije. Naglasili su da je prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima završeno 23. veljače, a 2. ožujka je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH (EOJN) i u Službenom listu Europske unije (TED) objavio otvoreni postupak javne nabave za odabir izvršitelja usluge uklanjanja, zbrinjavanja i/ili oporabe nepropisno odloženog otpada u prvoj fazi sanacije lokacije. "Objavom dokumentacije u fazi prethodnog savjetovanja Fond je omogućio gospodarskim subjektima dostavu komentara i prijedloga vezanih uz tehničke, financijske i proceduralne aspekte nabave. U pripremi postupka provedena je analiza tržišta, a izrađene su i dodatne laboratorijske analize otpada. Svi rezultati javno su objavljeni na mrežnim stranicama Fonda te u EOJN-u i TED-u kao dio dokumentacije o nabavi, čime je osigurana potpuna transparentnost postupka", objasnili su u Ministarstvu.

Uklanjanje rasutog otpada uz silos preduvjet za provedbu sljedećih faza Napomenuli su da će prva faza sanacije obuhvatiti uklanjanje približno 3500 tona miješanog otpada od mehaničke obrade, koji se nalazi uz silos - pretežito mljevenih kablova i plastike koji sadrže opasne tvari. Procijenjena vrijednost ove faze iznosi 2.100.000 eura bez PDV-a. U Ministarstvu kažu i da je uklanjanje rasutog otpada uz silos preduvjet za provedbu sljedećih faza, koje će logistički biti znatno zahtjevnije. Time će se, dodaju, osigurati prostor za potrebnu mehanizaciju te olakšati pristup daljnjim radovima. "Sanacija obuhvaća sve aktivnosti potrebne za sigurno zbrinjavanje otpada, uključujući utovar, vaganje, prijevoz u zatvorenim vozilima te predaju ovlaštenim obrađivačima otpada", istaknuli su.