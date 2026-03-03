Hrvatska šalje evakuacijske avione po svoje građane na Bliskom istoku: Evo kome se javiti

Preporučuje se izbjegavanje svih putovanja u države zahvaćene aktualnom krizom, dok se hrvatskim državljanima koji se ondje već nalaze savjetuje boravak u zatvorenim i sigurnim prostorima, ograničavanje kretanja, izbjegavanje javnih okupljanja te kontinuirano praćenje službenih informacija. U slučaju prekida komunikacijskih veza potrebno je ostati na sigurnom mjestu do ponovne uspostave signala.

Evakuacijske aktivnosti

U koordinaciji s nadležnim državnim tijelima angažiran je zrakoplov Croatia Airlinesa radi evakuacije hrvatskih državljana.

U koordinaciji s nadležnim tijelima Republike Hrvatske i zrakoplovnom tvrtkom AirTrade, osiguran je dodatni zrakoplov koji će na povratku preuzeti hrvatske hodočasnike iz Države Izrael te ih sigurno prevesti u Lyon, odakle mogu doći do Zagreba.

Također, Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo u stalnom je kontaktu s više zrakoplovnih kompanija radi organizacije mogućih evakuacijskih letova. U tijeku su razgovori, među ostalim, s kompanijama „Etihad Airways“ i „flydubai“, vezano uz mogućnost prijevoza dodatnog kontingenta hrvatskih državljana.

Prednost pri povratku imat će posebno ranjive skupine – djeca, bolesne osobe i trudnice. Istodobno se svim pogođenim putnicima savjetuje da se registriraju preko maila navedenima niže.