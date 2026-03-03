Hrvatska šalje evakuacijske avione po svoje građane na Bliskom istoku: Evo kome se javiti

Zbog ozbiljno pogoršane i nestabilne sigurnosne situacije na području Bliskog istoka i dijela susjednih država, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske poziva hrvatske državljane na najviši stupanj opreza, smireno i odgovorno postupanje te strogo pridržavanje uputa lokalnih vlasti.
Preporučuje se izbjegavanje svih putovanja u države zahvaćene aktualnom krizom, dok se hrvatskim državljanima koji se ondje već nalaze savjetuje boravak u zatvorenim i sigurnim prostorima, ograničavanje kretanja, izbjegavanje javnih okupljanja te kontinuirano praćenje službenih informacija. U slučaju prekida komunikacijskih veza potrebno je ostati na sigurnom mjestu do ponovne uspostave signala.
Evakuacijske aktivnosti
U koordinaciji s nadležnim državnim tijelima angažiran je zrakoplov Croatia Airlinesa radi evakuacije hrvatskih državljana.
U koordinaciji s nadležnim tijelima Republike Hrvatske i zrakoplovnom tvrtkom AirTrade, osiguran je dodatni zrakoplov koji će na povratku preuzeti hrvatske hodočasnike iz Države Izrael te ih sigurno prevesti u Lyon, odakle mogu doći do Zagreba.
Također, Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo u stalnom je kontaktu s više zrakoplovnih kompanija radi organizacije mogućih evakuacijskih letova. U tijeku su razgovori, među ostalim, s kompanijama „Etihad Airways“ i „flydubai“, vezano uz mogućnost prijevoza dodatnog kontingenta hrvatskih državljana.
Prednost pri povratku imat će posebno ranjive skupine – djeca, bolesne osobe i trudnice. Istodobno se svim pogođenim putnicima savjetuje da se registriraju preko maila navedenima niže.
Sustav za rano upozoravanje i upravljanje krizama
Svi hrvatski državljani koji na pogođenom području koriste hrvatske mobilne brojeve primit će sigurnosne obavijesti i upute putem Sustava za rano upozoravanje i upravljanje krizama. Unatoč tome, pozivaju se svi državljani da se izravno jave nadležnim diplomatsko-konzularnim predstavništvima putem niže navedenih kontakata.
Pozivaju se svi hrvatski državljani koji se nalaze u jednoj od niže navedenih država da kontaktiraju nadležna diplomatsko-konzularna predstavništva Republike Hrvatske:
Katar i Oman
Pokriva Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Državi Katar
Telefon: +974 3311 1526
E-mail: croemb.doha@mvep.hr
Ujedinjeni Arapski Emirati
Generalni konzulat Republike Hrvatske u Dubaiju
Dežurni telefon: +971 50 905 5980
Telefon: +971 4 701 8300
E-mail: croconsulate.dubai@mvep.hr
Bahrein i Kuvajt
Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Državi Kuvajt
Telefon: 00965 253 88 705
E-mail: croemb.kuwait@mvep.hr
Saudijska Arabija, Jordan, Libanon i Sirija
Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Arapskoj Republici Egipat (Kairo)
Dežurni telefon: +20 128 140 0344
Telefon: +20 2 2738 3155
E-mail: crocons.cairo@mvep.hr
E-mail: croemb.cairo@mvep.hr
Irak
Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Republici Irak (Bagdad)
Dežurni telefoni: 009647866880080, 009647866880081
E-mail: crobagdad@mvep.hr
Iran
Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Islamskoj Republici Iran (Teheran)
Telefon: 0098 21 22705090
E-mail: iran@mvep.hr
Izrael
Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Državi Izrael (Tel Aviv)
Telefon: +972 (0) 3 640 3000
E-mail: croemb.israel@mvep.hr
Turska
Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Republici Turskoj (Ankara)
Dežurni telefon: +90 533 303 4882
E-mail: ankara@mvep.hr
Cipar
Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Helenskoj Republici (Atena)
Dežurni telefon: 0030 693 657 2421
E-mail: crocons.athens@mvep.hr
Djelatnici MVEP-a u Zagrebu i u regiji Bliskog istoka u uskom su i redovitom kontaktu s partnerima u Europskoj uniji radi razmjene informacija i koordinacije, uključujući i u pogledu mogućih repatrijacija, ako okolnosti na terenu to budu dopuštale i ako se tako odluči, kao što je primjerice bilo i tijekom pandemije COVID-19.
Sukladno članku 23. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, hrvatski državljani koji se nalaze u trećoj zemlji u kojoj Republika Hrvatska nema svoje diplomatsko ili konzularno predstavništvo imaju pravo zatražiti konzularnu zaštitu od predstavništava drugih država članica Europske unije pod jednakim uvjetima.
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske nastavlja pomno pratiti razvoj situacije te će o svim novim okolnostima pravodobno obavještavati javnost.