Padobranom skočio s najvišeg nebodera u Hrvatskoj, pao je na automobil

Prema dostupnim informacijama, skakač je nakon skoka sletio na automobil marke smart, koji je pritom oštećen, dok je skakač prošao bez težih posljedica.

Iz Westgate grupe, u čijem je vlasništvu neboder, potvrdili su da su upoznati s događajem. „Možemo potvrditi da nitko nije ozlijeđen, što smatramo najvažnijom činjenicom u ovom incidentu. Naša tehnička služba od samog početka intenzivno surađuje sa svim nadležnim tijelima kako bi se u potpunosti rasvijetlile okolnosti i utvrdile sve relevantne činjenice“, navodi se u priopćenju.

Dodaju kako su sa strane Westgate grupe poduzete sve mjere pripravnosti te su, kako ističu, dosljedno ispoštovani svi sigurnosni protokoli. „Očekujemo da će policijska istraga utvrditi počinitelje i njihove motive“, poručili su.

Iz tvrtke su također naglasili da Dalmatia Tower, kao najviši neboder u Hrvatskoj, „nije i ne smije biti prostor za bilo čiju neodgovornu zabavu ili akrobatske aktivnosti koje ugrožavaju sigurnost ljudi i imovine“.

Prema neslužbenim informacijama, u događaju su sudjelovale dvije mlađe osobe, a spominje se i mogućnost da je riječ o pokušaju izvođenja izazova za društvene mreže. Policija provodi izvide kako bi utvrdila sve okolnosti događaja.