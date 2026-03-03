Piletić se vratio u saborske klupe, evo koliko je glasova osvojio na zadnjim izborima

Sabor je prošlog tjedna donio odluku o prestanku mirovanja zastupničkog mandata Piletića, nakon što je razriješen dužnosti ministra rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

Na parlamentarnim izborima u travnju 2024. godine Piletić je nosio HDZ-ovu listu u 5. izbornoj jedinici, u kojoj je stranka osvojila sedam od ukupno 14 mandata. Pritom je Piletić osvojio gotovo 12 tisuća preferencijalnih glasova.