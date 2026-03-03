nakon ministarstva

Piletić se vratio u saborske klupe, evo koliko je glasova osvojio na zadnjim izborima

I.K./Hina

03.03.2026 u 10:09

Marin Piletić
Marin Piletić Izvor: Pixsell / Autor: Patrik Macek/PIXSELL
Bionic
Reading

U Hrvatskom saboru u utorak je svečano prisegnuo Marin Piletić da će dužnost zastupnika obnašati savjesno i odgovorno i da će se u svom radu držati Ustava i zakona, poštovati pravni poredak te zauzimati za svekoliki napredak Republike Hrvatske.

Sabor je prošlog tjedna donio odluku o prestanku mirovanja zastupničkog mandata Piletića, nakon što je razriješen dužnosti ministra rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

Na parlamentarnim izborima u travnju 2024. godine Piletić je nosio HDZ-ovu listu u 5. izbornoj jedinici, u kojoj je stranka osvojila sedam od ukupno 14 mandata. Pritom je Piletić osvojio gotovo 12 tisuća preferencijalnih glasova.

vezane vijesti

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković čestitao je Piletiću i zaželio mu puno uspjeha u obnašanju časne i odgovorne dužnosti.

Umjesto Piletića, Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike preuzeo je Alen Ružić.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
akcija uskok-a

akcija uskok-a

Nova uhićenja zbog korupcije: Meta direktori iz HEP grupe, znaju se imena
POVIJEST SE PONAVLJA

POVIJEST SE PONAVLJA

Teške optužbe bivšeg direktora CIA-e: 'Ovo je katastrofa'
NISU OVO OČEKIVALI

NISU OVO OČEKIVALI

Zaljevske zemlje preklinju Trumpa: 'Zaustavi sve, ostajemo bez protuzračne obrane!'

najpopularnije

Još vijesti