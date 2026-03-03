Sisak dobiva novi suvremeni vatrogasni dom: 'Naši vatrogasci prvi su uz građane'

Županija je u suradnji s Vladom osigurala 12,3 milijuna eura za obnovu 41 vatrogasnog objekta na potresom pogođenom području. Dodatnih 3,3 milijuna eura uloženo je u modernizaciju opreme, dok je iz županijskog proračuna izdvojeno 300.000 eura za nabavu 22 kombi vozila za DVD-e.

„Ovim ulaganjima značajno jačamo operativnu spremnost naših vatrogasaca, a time i sigurnost naših sugrađana“, istaknuo je zamjenik župana Mihael Jurić.

Obnova zgrade JVP-a u Sisku krenula je početkom godine i dio je dosad najvećeg ulaganja u vatrogastvo na području grada i županije. Za taj projekt osigurano je ukupno tri milijuna eura, a radovi obuhvaćaju konstruktivnu i energetsku obnovu te modernizaciju prostora u skladu s najvišim standardima.

Po završetku zahvata, JVP Sisak trebala bi dobiti jedan od najsuvremenijih i najsigurnijih vatrogasnih domova u Hrvatskoj, a zapovjednik Dražen Marjanić kaže kako će nova infrastruktura znatno unaprijediti operativnu spremnost postrojbe.

Na području Siska obnovit će se ukupno deset vatrogasnih objekata, od kojih je sedam već završeno.

Gradonačelnik Siska Domagoj Orlić izrazio je zadovoljstvo početkom obnove zgrade JVP-a, podsjetivši na ključnu ulogu vatrogasaca u zajednici. „Naši vatrogasci prvi su uz naše građane u svim krizama i zaslužuju adekvatne uvjete rada. Ova zgrada ni prije potresa nije bila u dobrom stanju, stoga s nestrpljenjem očekujem završetak radova iduće godine“, poručio je gradonačelnik.

U sisačkom proračunu za rad vatrogasne zajednice i JVP-a osigurano je 5,5 milijuna eura, dok je za samu vatrogasnu zajednicu dodatno predviđeno 290.000 eura za opremu i podizanje razine pripravnosti.