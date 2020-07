U Gospiću cijela zavrzlama oko muškarca iz Požege koji je u bolnicu stigao zbog loma ruke. Ispalo je da je pozitivan na koronavirus

U Gospiću je u nedjelju identificirana jedna osoba zaražena koronavirusom, što je utvrđeno jučerašnjim rutinskom testiranjem pri zbrinjavanju loma njegove ruke, ali pošto je riječ o pacijentu iz Požege, on je danas transportiran kući, doznaje se u županijskom Stožeru Civilne zaštite

“To sve je nama u Stožeru važno samo radi utvrđivanja njegovih kontakata, zbog muljanja se mučimo i još traje epidemiološki-terenski izvid, a dalje je na policiji da se utvrdi je li tu bilo kršenja Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti” rekao je Milinović.

Prema priopćenju Stožera “tijekom obrade pacijenta djelatnici OB Gospić su ispoštovali sve epidemiološke mjere zaštite”, a ravnateljica bolnice Sandra Čubelić rekla je Hini da su svi medicinski radnici imali zaštitnu opremu, s maskama i rukavicama.

"Prema preporuci epidemiologa nema potrebe za dvotjednom samoizolacijom ikoga od djelatnika, ali će se nekoliko njih u srijedu dodatno testirati i do tada pričuvati, da bi bili sigurni da nije došlo do prodora virusa u bolnicu", rekla je Čubelić.

Nakon deset dana bez novooboljelih, registriran je tako u LIčko-senjskoj županiji jedan novi slučaj, no on se neće dalje voditi u evidenciji do sada ukupno oboljelih 30 osoba, od kojih je osam aktivnih slučajeva i to u Otočcu i u Vrhovinama.