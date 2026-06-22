U Europu stigao fenomen Omega blok, broj mrtvih raste, majka u usijanom automobilu pronašla dvoje djece

Najmanje 18 ljudi umrlo je u Francuskoj, uključujući dvoje djece ostavljene u vrućem automobilu, dok je toplinski val zahvatio Europu, oborivši temperaturne rekorde u nekoliko gradova.

Dok su škole u Francuskoj zatvorene ili su izmijenjeni rasporedi, meteorolozi u Britaniji predvidjeli su da bi temperature mogle oboriti rekorde za lipanj ovog tjedna. Temperatura u Bordeauxu, zapadnoj francuskoj pokrajini, porasla je na 41,9 stupnjeva Celzija, oborivši rekord postavljen prošlog kolovoza. U Poitiersu u središnjoj Francuskoj dosegnula je 41,2 °C. U San Sebastianu, na tradicionalno hladnijem sjeveru Španjolske, temperatura je trebala dosegnuti 40 °C, što je više nego dvostruko više od povijesnog prosjeka grada za 22. lipnja.

Travanjsko izvješće Svjetske meteorološke organizacije pokazalo je da se Europa zagrijava više nego dvostruko brže od globalne stope.

Hitne službe nisu uspjele reanimirati dvoje djece u dobi od dvije i četiri godine, koje je majka pronašla bez svijesti u automobilu ispred kuće, rekao je tužitelj u Carpentrasu, na jugoistoku Francuske. Tri starije osobe, u dobi između 80 i 95 godina, umrle su tijekom vikenda u regiji Bordeaux od zdravstvenih problema uzrokovanih toplinskim valom, rekla je lokalna vladina dužnosnica. "Plivajte samo na mjestima koja su pod nadzorom", rekao je glasnogovornik francuske službe civilne zaštite Jerome Boulanger nakon što je od nedjelje do ponedjeljka prijavljeno 13 utapanja.

Toplinski val koji pogađa velike dijelove Europe poznat je kao Omega blok jer ima oblik grčkog slova, s izbočinom vrućeg zraka u sredini i hladnijim zrakom sa svake strane. "Iz Sjeverne Afrike, odnosno Sahare, dolazi topao zrak i vrlo se sporo kreće. Zato imamo ovu intenzivnu vrućinu", rekla je Clair Barnes, istraživačica ekstremne klime na Imperial Collegeu u Londonu. Britanski nacionalni meteorološki zavod priopćio je da bi četverodnevni toplinski val mogao podići temperature iznad 39 °C na nekim mjestima i lako srušiti lipanjski rekord postavljen 1957. i 1976. Prije samo nekoliko tjedana, Britanija je srušila svoj temperaturni rekord za svibanj. Pariz bi također trebao zabilježiti najvišu temperaturu za lipanj, sa živom koja će doseći 38,4 °C, prema preliminarnim podacima Meteo-Francea.

"Vidimo temperature između 5 i 10 stupnjeva iznad normalnih za ovo doba godine, a u nekim sjevernim područjima čak i više od 10 stupnjeva iznad prosjeka", rekao je Ruben del Campo, glasnogovornik španjolske meteorološke agencije AEMET. Italija je također izdala crvena upozorenja na toplinski val za 12 gradova. Komunalna tvrtka Iren udvostručila je smjene radnika i dodala generatore kako bi se riješili sporadični nestanci struje u Torinu.

Pljusak u Zagrebu Izvor: Pixsell / Autor: Marko Prpic/PIXSELL







+7 Pljusak u Zagrebu Izvor: Pixsell / Autor: Marko Prpic/PIXSELL