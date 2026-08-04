U Crnu Goru tijekom vikenda ušlo više ljudi nego što zemlja ima stanovnika

U razdoblju od 31. srpnja do 2. kolovoza 2026. godine na graničnim prijelazima u Crnoj Gori evidentirano je 632.766 putnika i 146.147 motornih vozila.

Kako su objavili, tijekom proteklog vikenda zabilježen je iznimno intenzivan međunarodni putnički promet na graničnim prijelazima u Crnoj Gori.

Najveći promet putnika i vozila zabilježen je na graničnim prijelazima Dobrakovo (80.694), Debeli Brijeg (78.800), Sukobin/Murićani (72.937), Dračenovac (67.155) i Božaj (44.283). Na Zračnoj luci Podgorica evidentirana su 35.823, na Zračnoj luci Tivat 32.532, a u Luci Kotor 31.064 prelaska.

Prema popisu stanovništva iz prosinca 2023. godine, koje je objavila Uprava za statistiku Crne Gore, ta zemlja ima 623.633 stanovnika.