objava policije

U Crnu Goru tijekom vikenda ušlo više ljudi nego što zemlja ima stanovnika

V. B.

04.08.2026 u 21:29

Gužva na GP Karasovići
Gužva na GP Karasovići Izvor: Screenshot / Autor: screenshot
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Uprava policije Crne Gore objavila je da je proteklog vikenda u tu zemlju ušlo više ljudi nego što Crna Gora ima stanovnika

Kako su objavili, tijekom proteklog vikenda zabilježen je iznimno intenzivan međunarodni putnički promet na graničnim prijelazima u Crnoj Gori.

U razdoblju od 31. srpnja do 2. kolovoza 2026. godine na graničnim prijelazima u Crnoj Gori evidentirano je 632.766 putnika i 146.147 motornih vozila.

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Najveći promet putnika i vozila zabilježen je na graničnim prijelazima Dobrakovo (80.694), Debeli Brijeg (78.800), Sukobin/Murićani (72.937), Dračenovac (67.155) i Božaj (44.283). Na Zračnoj luci Podgorica evidentirana su 35.823, na Zračnoj luci Tivat 32.532, a u Luci Kotor 31.064 prelaska.

Prema popisu stanovništva iz prosinca 2023. godine, koje je objavila Uprava za statistiku Crne Gore, ta zemlja ima 623.633 stanovnika.

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