Srbija u problemima zbog Dunava: Najveća hidroelektrana s četvrtinom kapaciteta

Srbijansko ministarstvo rudarstva i energetike pozvalo je u utorak na "punu posvećenost svih u energetskom sektoru" kako bi se održala sigurnost opskrbe strujom u vrijeme toplinskog vala i rekordno niskog vodostaja Dunava, zbog kojeg najveća domaća hidroelektrana Đerdap radi tek s četvrtinom kapaciteta.

U izvanrednoj situaciji prouzročenoj nepovoljnim hidrološkim uvjetima na cijelom vodotoku Dunava, u Srbiji je značajno opala proizvodnje električne energije iz hidrosektora. Ministrica rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je danas da se dotoci vode na Đerdapu održavaju u koordinaciji s rumunjskom stranom, a jučer su bili na povijesno najnižoj razini od samo 1.450 kubika u sekundi. Situacija je povoljnija na Drini gdje u reverzibilnoj HE Perućac ima 140 gigavata rezervi u umjetnom jezeru na planini Tari, što je - po ocjeni ministrice - "dovoljno da se reagira u slučaju nepredviđenih okolnosti".

Kapaciteti u ugljenu Srbija ima značajne kapacitete u termoelektranama na ugljen u Kostolcu i TE Nikola Tesla u Obrenovcu, koja objedinjuje četiri bloka i godišnje proizvede više od 50 posto električne energije potrebne domaćem tržištu. Cijene električne energije na burzi u ponedjeljak su bile veće od 500 eura po megavat-satu, što nije viđeno od posljednje energetske krize 2022. godine. "Sve što se ne proizvede morat će se platiti, zbog čega je neophodno da se maksimalno planira i prati situacija, uz nužnu posvećenost svih zaposlenika u energetskom sektoru", naglasila je srbijanska ministrica.