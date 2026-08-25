U Armeniji zatvoren šef oporbe: Optužuju ga za jednu stvar iz dana dok je bio na vlasti

Glavni armenski tužitelj rekao je u izjavi da je Kočarjan, koji je bio predsjednik od 1998. do 2008., iskoristio svoj tadašnji službeni položaj kako bi prenio državnu imovinu sebi i svojim suradnicima po "povoljnim uvjetima" te prikrio "kriminalno podrijetlo" te imovine.

Nije poznato kako je Kočarjan odgovorio na optužbe, iako je prethodno porekao bilo kakvu nezakonitost tijekom svog mandata. Njegov odvjetnik, Aram Orbelijan, nije bio u mogućnosti odmah odgovoriti na zahtjev za komentarom.

Tužitelji su rekli da su 71-godišnjeg Kočarjana optužili za pranje novca, primanje mita i zlouporabu položaja. Devet drugih osoba, uključujući jednog od njegovih sinova, također je optuženo u vezi s navodnom korupcijskom aferom.