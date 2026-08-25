U Armeniji zatvoren šef oporbe: Optužuju ga za jednu stvar iz dana dok je bio na vlasti

Državni tužitelji u Armeniji u utorak su pritvorili Roberta Kočarjana, istaknutog oporbenog čelnika i bivšeg predsjednika, te ga formalno optužili za niz kaznenih djela povezanih s korupcijom tijekom njegovog mandata.
Glavni armenski tužitelj rekao je u izjavi da je Kočarjan, koji je bio predsjednik od 1998. do 2008., iskoristio svoj tadašnji službeni položaj kako bi prenio državnu imovinu sebi i svojim suradnicima po "povoljnim uvjetima" te prikrio "kriminalno podrijetlo" te imovine.
Nije poznato kako je Kočarjan odgovorio na optužbe, iako je prethodno porekao bilo kakvu nezakonitost tijekom svog mandata. Njegov odvjetnik, Aram Orbelijan, nije bio u mogućnosti odmah odgovoriti na zahtjev za komentarom.
Tužitelji su rekli da su 71-godišnjeg Kočarjana optužili za pranje novca, primanje mita i zlouporabu položaja. Devet drugih osoba, uključujući jednog od njegovih sinova, također je optuženo u vezi s navodnom korupcijskom aferom.
Kočarjan je vođa Armenskog saveza, drugog najvećeg oporbenog bloka u parlamentu. Prethodno mu se sudilo zbog svog ponašanja nakon spornih izbora u ožujku 2008., kada je najmanje desetero ljudi ubijeno u sukobima između policije i prosvjednika. Optužbe su kasnije odbačene, a suđenje je trajalo od 2019. do 2021. godine.
Kritičari već dugo optužuju Kočarijana i njegove bivše saveznike za gušenje demokracije i sudjelovanje u korupciji tijekom njihovog mandata na vlasti. Oni su više puta poricali te optužbe.