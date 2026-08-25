Odgođeno suđenje Libijcu za terorizam: Nakon 38 godina stigli novi dokazi

Suđenje u Sjedinjenim Državama Abu Agili Mohammadu Masudu Kheiru al-Marimiju, bivšem pripadniku obavještajnih službi libijskog diktatora Moamera Gadafija, trebalo je početi u srijedu.

No savezna sutkinja Dabney Friedrich izvijestila je o "otkrivenim novim dokazima", od kojih su neki "u inozemstvu", te smatra opravdanom odgodu koju je zatražila obrana optuženog.

Nije određen novi datum početka suđenja, ali je zakazano ročište za 1. rujna kako bi se ispitao slučaj.

Libija je Masuda izručila Sjedinjenim Državama 2022. godine. Masud se izjasnio da nije kriv za optužbe, među kojim su "uništenje zrakoplova koje je rezultiralo smrću". Prijeti mu doživotni zatvor.