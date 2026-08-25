EKSPLOZIJA ZRAKOPLOVA

Odgođeno suđenje Libijcu za terorizam: Nakon 38 godina stigli novi dokazi

I.K./Hina

25.08.2026 u 12:32

Abu Agila Mohammad Masud Kheir Al-Marimi, osuđen za organizaciju terorističkog napada u Lockerbyiju u ime Gadaffijevog režima
Abu Agila Mohammad Masud Kheir Al-Marimi, osuđen za organizaciju terorističkog napada u Lockerbyiju u ime Gadaffijevog režima Izvor: EPA / Autor: DANNY LAWSON/POOL
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Američka sutkinja odgodila je početak suđenja Libijcu optuženom za pripremu bombaškog napada iznad škotskog gradića Lockerbieja zbog "otkrivenih novih dokaza" gotovo 38 godina nakon eksplozije u kojoj je ubijeno 270 osoba u zrakoplovu i na tlu.

Suđenje u Sjedinjenim Državama Abu Agili Mohammadu Masudu Kheiru al-Marimiju, bivšem pripadniku obavještajnih službi libijskog diktatora Moamera Gadafija, trebalo je početi u srijedu.

No savezna sutkinja Dabney Friedrich izvijestila je o "otkrivenim novim dokazima", od kojih su neki "u inozemstvu", te smatra opravdanom odgodu koju je zatražila obrana optuženog.

Nije određen novi datum početka suđenja, ali je zakazano ročište za 1. rujna kako bi se ispitao slučaj.

Libija je Masuda izručila Sjedinjenim Državama 2022. godine. Masud se izjasnio da nije kriv za optužbe, među kojim su "uništenje zrakoplova koje je rezultiralo smrću". Prijeti mu doživotni zatvor.

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Samo jedna osoba osuđena

Boeing 747 aviokompanije Pan Am koji je letio iz Londona za New York eksplodirao je 21. prosinca 1988. iznad Lockerbieja, usmrtivši 259 putnika i članova posade te 11 ljudi na tlu.

To je najsmrtonosniji napad počinjen na području Ujedinjenog Kraljevstva, ali i drugi najsmrtonosniji napad na Amerikance nakon napada 11. rujna 2001., budući da su 190 žrtava činili državljani Sjedinjenih Država.

Moamer Gadafi
Moamer Gadafi Izvor: EPA / Autor: Sabri Elmhedwi

Do sada je samo jedna osoba osuđena za ovaj napad - Libijac Abdelbaset Ali Mohamed al-Megrahi. Osuđen je na doživotni zatvor 2001. godine nakon suđenja pred škotskim kaznenim sudom uspostavljenim na neutralnom terenu u Nizozemskoj.

Škotski sud pustio je al-Megrahija na slobodu 20. kolovoza 2009. zbog terminalnog stadija raka, a u Tripoliju je trijumfalno dočekan. Umro je 2012. godine.

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