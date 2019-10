Bivši šef Fonda za zaštitu okoliša postao prvi zaposlenik tvrtke Ivana Vrdoljaka

Dubravko Ponoš postao je prvi zaposlenik tvrtke Livit čiji je vlasnik Ivan Vrdoljak

Predsjednik HNS-a Ivan Vrdoljak priznao je RTL-u Danas da je Dubravka Ponoša zaposlio svega nekoliko dana nakon što ga je Vlada, u kojoj sjedi HNS, razriješila zbog prijetnji fizičkim nasiljem prema zaposleniku.

'Dubravko Ponoš je krenuo u privatni sektor. On je prijavljen od prije tri dana kod mene u mojoj tvrtki i mislim da ćemo moći dobro surađivati', kazao je Vrdoljak, a na pitanje kakva je to poruka, odnosno zar mu nije bilo sporno Ponoševo ponašanje, šef HNS-a je odvratio: 'Mislim da je to vrlo legitimna poruka'.

Ponoš nije htio komentirati novi angažman. Poručio je samo da njegov dugogodišnji poznanik Vrdoljak dobro zna njegove kompetencije te da želi ostvariti svoje ustavno pravo na rad.

Tvrtka Livit bavi se računalnim programiranjem, a osnovana je lani. Prije najavljene akvizicije nije imala zaposlenih.