TV obraćanje libanonskog predsjednika: 'Ovo nije znak slabosti'

Bi. S. / Hina

17.04.2026 u 22:18

Joseph Aoun
Libanonski predsjednik Joseph Aoun rekao je u petak da bilo koji budući sporazum koji dogovori vlada neće ustupiti teritorij ili narušiti libanonska nacionalna prava, no nije izrijekom rekao odnosi li se to na potencijalne pregovore s Izraelom

Televizijsko obraćanje bilo je njegov prvi govor otkad je dogovoreno primirje između Izraela i oružane skupine Hezbolah u četvrtak.

Prema dokumentu, Izrael i Libanon održat će izravne pregovore kako bi postigli 'mir između dviju zemalja'.

Aoun je rekao da bi se primirje na koje je pristala njegova zemlja trebalo preobraziti u 'trajne sporazume'.

Zahvalio je američkom predsjedniku Donaldu Trumpu i zemljama regije na pomoći u postizanju primirja.

'Sada smo pred novom fazom: tranzicija od rada prema primirju do rada prema trajnim sporazumima koji čuvaju prava našeg naroda, jedinstvo naše zemlje i suverenitet naše nacije', rekao je.

Hezbolah je rekao da se opire izravnim pregovorima s Izraelom, dok su zastupnici iz njihovih redova u petak kritizirali zemlju zato što se složila s takvim pregovorima.

Aoun je rekao: 'Ovi pregovori nisu znak slabosti, nisu povlačenje, nisu ustupci.'

Izrijekom je spomenuo Izrael samo kada je kazao da je njegov cilj zaustaviti izraelske napade na Libanon i osigurati povlačenje izraelske vojske s libanonskog teritorija.

Trump je u četvrtak rekao da će pozvati Aouna i izraelskog premijera Benjamina Netanyahua u Bijelu kuću na razgovore između dvije zemlje.

Zasad nije poznat datum razgovora, koji bi predstavljali važnu prekretnicu u odnosu Libanona i Izraela, ističe Reuters.

Moćna europska zemlja priprema se za najgori scenarij: Moguća nestašica hrane
Ovo su nove cijene goriva od utorka!
U 39. godini iznenada preminula Ivona Milinović, poznata riječka političarka

