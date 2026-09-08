koalicijski sastanak

Neslužbeno iz Vlade: Poznato tko će biti novi glavni državni inspektor

M. Šu.

08.09.2026 u 13:55

Tonči Glavinić
Tonči Glavinić Izvor: Pixsell / Autor: Luka Antunac/PIXSELL
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Vlada će za novog glavnog državnog inspektora predložiti Tončija Glavinića, aktualnog državnog tajnika u Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine kojim upravlja Branko Bačić, doznaju 24sata s koalicijskog sastanka

Informacija o Glaviniću dolazi samo dan nakon što je premijer Andrej Plenković najavio da bi novi glavni državni inspektor mogao biti poznat već ovaj tjedan. Plenković je potvrdio da Vlada ima kandidata za tu poziciju te da su s njim obavljeni razgovori, ali tada nije želio otkriti njegovo ime.

Prema informacijama 24sata s koalicijskog sastanka, izbor je pao na Tončija Glavinića, državnog tajnika u Bačićevu ministarstvu.

'Čovjek za obnovu postaje glavni državni inspektor. Opisuju ga kao stručnog, poštenog i marljivog u svim ministarstvima', rekao je jedan od HDZ-ovih ljudi bliskih premijeru.

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Nasljeđuje Inspektorat nakon afere Mikulić

Mjesto glavnog državnog inspektora ostalo je upražnjeno nakon odlaska Andrije Mikulića, uhićenog krajem studenoga 2025. godine.

USKOK tereti Mikulića u korupcijskoj istrazi, a prema ranije objavljenim informacijama, sumnja se da su on i njegov kum primali mito od poduzetnika. Državni inspektorat nakon njegova odlaska mjesecima nije imao stabilno vodstvo.

Mikulićevo ime pojavilo se i u širem kontekstu istrage ilegalnog otpada. Josip Šincek, jedan od osumnjičenih u toj aferi, prema informacijama koje su ranije objavljene u 24sata, tvrdio je da je Mikulić od njega tražio 500.000 eura mita kako mu inspekcija ne bi ukinula dozvole za gospodarenje otpadom.

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