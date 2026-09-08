Neslužbeno iz Vlade: Poznato tko će biti novi glavni državni inspektor

Informacija o Glaviniću dolazi samo dan nakon što je premijer Andrej Plenković najavio da bi novi glavni državni inspektor mogao biti poznat već ovaj tjedan. Plenković je potvrdio da Vlada ima kandidata za tu poziciju te da su s njim obavljeni razgovori, ali tada nije želio otkriti njegovo ime.

Prema informacijama 24sata s koalicijskog sastanka, izbor je pao na Tončija Glavinića, državnog tajnika u Bačićevu ministarstvu.

'Čovjek za obnovu postaje glavni državni inspektor. Opisuju ga kao stručnog, poštenog i marljivog u svim ministarstvima', rekao je jedan od HDZ-ovih ljudi bliskih premijeru.