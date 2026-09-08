Ravnatelj Instituta za vode: Svi piju zdravstveno ispravnu vodu

Upitan hoće li Institut testirati i vodu iz javne opskrbe, Šiljeg je pojasnio da je mjerenje zdravstvene ispravnosti vode za piće u nadležnosti Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Županijskih zavoda za javno zdravstvo.

Dodao je i da je Vlada pokazala "izrazite napore" da što prije dođe do saniranja nepropisnog otpada u Gospić u.

"Svi nalazi govore samo jedno, nepropisno odloženi otpad nije smio biti tamo , a kada je već tamo, mora se što prije ukloniti", kazao je Šiljeg odgovarajući na pitanje novinara koliko je zabrinjavajuć nalaz vještačenja tog instituta koji je Uskok objavio u ponedjeljak.

"Ono što Institut radi u zadnje vrijeme je pojačan monitoring voda u prirodi, kako površinskih, tako i podzemnih voda. Ono što mogu sada sa zadovoljstvom reći je da su - u novo uspostavljenim postajama koje su uspostavljene zadnjih mjeseci - kritični parametri koje smo mjerili unutar propisanih vrijednosti", istaknuo je.

Što se tiče otpada, rijeke Drave i zabrinutosti Varaždinaca zbog onečišćenja, Šiljeg je poručio da svi ljudi koji su priključeni na sustav javne vodoopskrbe u ovom trenutku piju zdravstveno ispravnu vodu.

Pojasnio je da sustavi javne vodoopskrbe, na koje je priključeno preko 95 posto stanovništva u Hrvatskoj, prolaze čak trostruku kontrolu na više razina, poput dnevne kontrole vodovoda, odnosno isporučitelja vodnih usluga, periodične kontrole Županijskih zavoda za javno zdravstvo i kontrole Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

"Nalazimo se u trenutku kada je zbilja potrebno u maksimalno mogućoj mjeri uspostaviti sve ono što je najavljeno i u zakonodavnom smislu u propisima, odnosno pojačati sustav gospodarenja otpadom", rekao je. Naglasio je da novim izmjenama zakona svaki segment u sustavu mora imati jasno propisane uloge i zadaće koje će biti još detaljnije propisane.

Govoreći o Varaždinu, rekao je da, nažalost, takvih lokacija s otpadom ima dosta u Hrvatskoj .

"Vjerujem da je iza nas razdoblje kada se moglo na takav način postupati s otpadom. Ako želimo zaštititi naše vodno bogatstvo koje štitimo već 150 godina, onda je vodno gospodarstvo samo jedna karika u sustavu zaštite okoliša, a jedno od najvažnijih je sustav gospodarenja otpada", rekao je Šiljeg nakon obilježavanja 150 godina organiziranog upravljanja vodama u Hrvatskoj.