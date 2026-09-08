Tko je Tonči Glavinić? U Inspektorat se vraća kao šef, a ove godine bio je jedno od glavnih lica uklanjanja Vjesnika

Aktualni državni tajnik u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branka Bačića, Tonči Glavinić, Vladin je kandidat za novog glavnog državnog inspektora. Riječ je o 38-godišnjem građevinskom inženjeru koji dobro poznaje Državni inspektorat jer je u njemu tri godine radio kao viši građevinski inspektor

Glavinić je rođen 12. siječnja 1988. godine u Splitu, a 2014. završio je Građevinski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i stekao zvanje magistra inženjera građevinarstva. Njegova profesionalna karijera gotovo je u cijelosti vezana uz državnu upravu, graditeljstvo i inspekcijske poslove. U Ministarstvu graditeljstva počeo je raditi 2015. godine kao stručni suradnik, a 2017. postao je građevinski inspektor. Nakon osnivanja Državnog inspektorata kao posebne institucije 2019. prelazi u DIRH te do 2022. godine radi kao viši građevinski inspektor u Sektoru za nadzor građenja. To iskustvo posebno je zanimljivo u kontekstu njegova novog imenovanja – Glavinić bi se, naime, sada trebao vratiti u instituciju u kojoj je nekada radio kao inspektor, ali ovaj put na njezino čelo.

Od inspektora do vrha Bačićeva ministarstva Nakon odlaska iz DIRH-a Glavinić 2022. postaje savjetnik ministra prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Godinu poslije povjerava mu se vođenje Uprave za provedbu obnove od potresa, a te je poslove obavljao sve do svibnja 2025. godine. Tada ga Vlada imenuje državnim tajnikom u Ministarstvu kojim upravlja Branko Bačić. Time je s inspekcijskih poslova prešao na upravljanje nekima od najvećih građevinskih i obnoviteljskih projekata države. Jedan od ljudi zaduženih za Vjesnik Glavinić je široj javnosti ove godine postao prepoznatljiv zbog uklanjanja požarom teško oštećenog Vjesnikova nebodera u Zagrebu. Bio je uključen već u pripremnu fazu projekta i u veljači je upravo on javnosti objasnio da su počeli pripremni radovi te da se na koordinacijskim sastancima s izvođačem, stručnim nadzorom i Gradom Zagrebom razgovaralo o načinu uklanjanja građevinskog otpada i regulaciji prometa. Njegova uloga postala je još vidljivija u ožujku, kada je na 16. katu Vjesnikova nebodera pronađen azbest. Glavinić je tada izašao pred javnost i objavio da stručni nadzor zbog pronalaska azbesta zabranjuje nastavak radova na 16. katu, kao i na 15. katu, koji je određen kao sigurnosna zona. Zbog toga su produljeni rokovi uklanjanja Vjesnika, a odgođeno je i planirano otvaranje podvožnjaka na Slavonskoj aveniji. Glavinić je ostao uključen u projekt i nakon rješavanja problema s azbestom. Početkom svibnja upravo je on javnosti predstavio način uklanjanja najviših katova, objasnivši da će se 16. i 15. kat uklanjati rezanjem otvorenim plamenom, nakon čega će se ostale etaže uklanjati bagerom s tzv. dugom rukom. Najavio je da će se od 14. kata prema tlu raditi približno dva dana po etaži te objasnio da i vremenski uvjeti, posebice jak vjetar, mogu zaustaviti rad dizalica. Još početkom lipnja, kada je projekt ulazio u završnu fazu, Glavinić je s Bačićem i drugim dužnosnicima obilazio gradilište.