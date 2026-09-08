Alarm u Varaždinu: U otpadu pronađeni teški metali, mikroplastika i zarazne bakterije

Marković je na konferenciji za novinare istaknuo da je analiza Geotehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu odnosno njegovog varaždinskog odjela službeno završena 1. rujna, ali je objavljena tek nakon prosvjeda protiv odlaganja otpada u Gospiću.

„Važno je za napomenuti je da je ovo analiza Geotehničkog fakulteta u kojoj na 168 stranica piše da je nalaz zabrinjavajuće loš, da je otpad koji je uzorkovan bogat teškim metalima, s povišenim vrijednostima, ali ne s onim vrijednostima koje su na nalazu urađenom u Gospiću”, rekao je.

Dodao je da je u otpadu pronađena i mikroplastika, organske tvari i topive soli, uz vrlo visok postotak vlage i prisutne mikroorganizme, među kojima su bakterije poput stafilokoka i ešerihije koli.

„Te su bakterije reaktivne i dijelom infektivne. Znači da je taj otpad infektivan, moguće zarazan, ali ne i eko infektivan, što znači da je ograničen, na svu sreću, na područje koje je zagađeno. To je samo dio gdje se nalazi otpad”, kazao je Marković.

Upozorio je na moguće probleme ako bi otpad ondje ostao, posebice u slučaju velikih količina oborina i procjednih voda. Rekao je i da je vjerojatnost poplave na tom području "vrlo mala ili gotovo nikakva" pa "ne treba stvarati paniku među građanima". Većim rizikom smatra mogućnost da procjedne vode s vremenom onečišćenje odvedu prema podzemnim vodama.

Dodao je da je Državni inspektorat proveo javnu nabavu za sanaciju odlagališta, no da nije poznato obuhvaća li sanacija sav otpad koji je uzorkovan.

Sustav je zakazao, Grad Varaždin ne dobiva podatke o sanaciji od Državnog inspektorata i drugih

„Ono što nas muči je ono što ne znamo i zato sam danas poslao dopis inspektoratu kao načelnik Stožera Civilne zaštite u kojem ih pozivam da nam daju podatak u kojoj je fazi izvršenje ugovora, u kojoj je fazi sanacija tog područja i je li sanacijom odnosno tim postupkom javne nabave uključen sav taj otpad koji je uzorkovan”, kazao je Marković.

Posebno je upozorio na dio opasnog medicinskog otpada te naveo da je prema ranijim zapisnicima inspekcije na lokaciju dovezen medicinski otpad iz općih bolnica.

Grad Varaždin, rekao je, već poduzima mjere kako bi se pratilo stanje podzemnih voda. "Varkom" je, kaže, po nalogu gradonačelnika, aktivirao piezometre u okolici tvornice Mundus, prema vodocrpilištu Bartolovec, a dosadašnje analize pokazale su uredne rezultate. Za teške metale dodatna ispitivanja provodi Hrvatski zavod za javno zdravstvo na bunarima u Bartolovcu.

„Mi ćemo nastaviti dalje uzorkovati, tražimo to i od Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Grad Varaždin će poduzeti apsolutno sve u zaštitu svojih građana, kao što je poduzimao i do sad”, rekao je.

Marković je kritizirao rad državnih institucija posebice Državnog inspektorata te ustvrdio da već mjesecima ne dobiva odgovore na zastupničko pitanje ni traženu dokumentaciju.

„Cijeli sustav posebno je počeo zakazivati u zadnjih desetak godina Vlade Andreja Plenkovića, a pogotovo dolaskom na čelo Državnog inspektorata Andrije Mikulića koji je bio njegov osobni izbor i koji je, umjesto da štiti građane Republike Hrvatske od eko mafije, s njima jeo i pio, nije im uzimao dozvole i dozvolio je da se dogodi ovo što se dogodilo”, rekao je.

Osvrnuo se i na tvrdnju varaždinskog župana Anđelka Stričaka da je dio otpada već odvezen.

„Zatražio sam od inspektorata da vidim u kojoj je to fazi. Župan je rekao '30 posto je odvezeno', a ja u to ne vjerujem jer nemam podatak, meni to ne izgleda da je toliko odvezeno”, zaključio je Marković.