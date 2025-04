Tuđmanova ideja koju bi neki sada ukinuli: Treba li Dan antifašističke borbe i dalje biti praznik?

Antifašizam nije stvar prošlosti – on je živa vrijednost koja stoji kao branik protiv svakog oblika revizionizma i pokušaja umanjivanja prava i sloboda koje smo kao društvo izborili. Pokušaji onih koji žele omalovažiti taj dan i sve ono što on predstavlja, pokazuje njihovu nesposobnost da shvate što doista znači borba za slobodu, pravdu i ljudska prava, rekao je IDS-ov Dalibor Paus.

Što se obilježava na Dan antifašističke borbe?

Danom anitfašističke borbe, koji je državni praznik, obilježava spomen na osnivanje Prvog sisačkog partizanskog odreda, 22. lipnja 1941. godine, u šumi Brezovica kod Siska. Bila je to prva antifašistička postrojba ne samo u Hrvatskoj, nego i u ovom dijelu Europe.

Počevši od Siska, antifašistički ustanak u Hrvatskoj razvijao se postupno, sa sve većim opredjeljenjem hrvatskog naroda za partizanski pokret. Za vrijeme II. svjetskog rata na području Hrvatske pod kontrolom antifašističkog pokreta Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Hrvatske (ZAVNOH) obavljalo je vrhovnu zakonodavnu i izvršnu funkciju, da bi 1945. godine ZAVNOH prerastao u Narodni sabor Hrvatske. Tako je i tijekom narodnooslobodilačke borbe u Hrvatskoj očuvan povijesni kontinuitet hrvatskog državnog suvereniteta. Završetkom Drugoga svjetskog rata 1945. godine konstituirana je Narodna Republika Hrvatska kao federalna jedinica ondašnje Federativne Narodne Republike Jugoslavije koja je iz Drugog svjetskog rata izašla kao pobjednica na strani savezničkih snaga.

Plenković 2019.: To bi bio pokušaj detuđmanizacije HDZ-a, neću to dopustiti!

Inicijativu da se taj praznik ukine pokrenuli su već jednom, točnije 2019. tadašnji zastupnici Zlatko Hasanbegović i Željko Glasnović, ali ju je HDZ-ova većina glatko odbila. Tada su za ukidanje tog praznika glasala samo dva zastupnika dok ih je protiv bilo 105.

Sličnu ideju imao je tada i saborski Odbor za ratne veterane, na čijem je čelu bio HDZ-ov Josip Đakić. Oni su, naime, smatrali, da Dan antifašističke borbe treba biti samo spomendan, no namjeru je brzo srezao premijer Andrej Plenković.

'Ne znam je li to ideja predsjednika Odbora Josipa Đakića, no šaljem poruku svima koji bi željeli detuđmanizirati HDZ: Neću to dopustiti! Dan antifašističke borbe 22. lipnja uvrstio je prvi hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuđman u popis blagdana. Tako će i ostati! Prijedlog Odbora nije politika ni Predsjedništva ni Nacionalnog vijeća HDZ-a, ali ni naše Vlade. Tijela stranke, naime, jednoglasno su podržala izmjene Zakona o blagdanima, spomendanima i neradnim danima koje je Vlada uputila u Hrvatski sabor - i koje će se kao takve usvojiti. Sutra imamo sjednicu Predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a te smatram da se vrlo jasno treba reći da je dosta politike koja rastvara temelje onog što je Tuđman stvorio i što HDZ treba biti. Tko to ne razumije, ne razumije ni hrvatsku prošlost ni sadašnjost, a još manje ispravno vidi hrvatsku budućnost. Neka se malo razbistre', kazao je Plenković prije šest godina.