Tučnjava u Makarskoj: Potukla se četiri muškarca i tri žene, jedan teško ozlijeđen

U međusobnom sukobu ozlijeđeno je pet osoba, od čega je jedna osoba zadobila ozlijede koje su kvalificirane kao teže (muškarac rođen 1965), a ostali su lakše ozlijeđeni, objavila je PU splitsko-dalmatinska.

Uhićena su trojica (rođeni 1970,1999, 2004) i nad njima je u tijeku kriminalističko istraživanje vezano uz kazneno djelo Sudjelovanje u tučnjavi i danas tijekom dana će uz kaznenu prijavu biti predani pritvorskom nadzorniku, dok će ostali sudionici biti prekršajno prijavljeni zbog počinjenja prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.