Zelenski se oglasio nakon ključnog sastanka: 'Kako stvari stoje...'

Nakon razgovora s predstavnicima SAD-a i Europe, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izrazio je u nedjelju slab optimizam u pogledu izgleda za mir u bliskoj budućnosti

"Ako se rat oduži do zime — a stvari trenutačno tako izgledaju — trebat će nam 'zimski paket'", rekao je Zelenski, prema izvješćima ukrajinskih medija. Dodao je da je o tome opširno razgovarao s američkim pregovaračima Steveom Witkoffom i Jaredom Kushnerom, kao i s europskim predstavnicima. Same razgovore opisao je jednostavno kao "izuzetno sadržajne". "Dogovorili smo se da će se Ukrajina, Europa i Amerika ubrzo sastati", rekao je Zelenski nakon razgovora u Kijevu, na kojima su sudjelovali i savjetnici za sigurnost čelnika Njemačke, Francuske i Ujedinjenog Kraljevstva. Zelenskij nije naveo točan datum.

'Bolje od sustava protuzračne obrane' Ruski predsjednik Vladimir Putin naredio je trodnevnu stanku u napadima na Kijev tijekom posjeta američkih pregovarača; zauzvrat se Ukrajina u tom razdoblju suzdržala od napada na Moskvu. Zelenski je u šali primijetio da je prisutnost Witkoffa i Kushnera "djelovala bolje od protuzračnih sustava Patriot". Na kraju je ponovio stajalište da je sastanak na najvišoj razini nužan za rješavanje ključnih pitanja u ukrajinskom sukobu, poput teritorijalne podjele. Putin je do sada kategorički odbijao izravni susret s njime na neutralnoj lokaciji. Umjesto toga, pozvao ga je da dođe u Moskvu na razgovore. Zelenskij je taj zahtjev odbio.