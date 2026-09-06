kushner i witkoff u kijevu

Zelenski se oglasio nakon ključnog sastanka: 'Kako stvari stoje...'

I.V./Hina

06.09.2026 u 22:13

Volodimir Zelenski
Volodimir Zelenski Izvor: EPA / Autor: SERGEY DOLZHENKO
Bionic
Reading
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore

Nakon razgovora s predstavnicima SAD-a i Europe, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izrazio je u nedjelju slab optimizam u pogledu izgleda za mir u bliskoj budućnosti

"Ako se rat oduži do zime — a stvari trenutačno tako izgledaju — trebat će nam 'zimski paket'", rekao je Zelenski, prema izvješćima ukrajinskih medija.

Dodao je da je o tome opširno razgovarao s američkim pregovaračima Steveom Witkoffom i Jaredom Kushnerom, kao i s europskim predstavnicima. Same razgovore opisao je jednostavno kao "izuzetno sadržajne".

"Dogovorili smo se da će se Ukrajina, Europa i Amerika ubrzo sastati", rekao je Zelenski nakon razgovora u Kijevu, na kojima su sudjelovali i savjetnici za sigurnost čelnika Njemačke, Francuske i Ujedinjenog Kraljevstva. Zelenskij nije naveo točan datum.

vezane vijesti

'Bolje od sustava protuzračne obrane'

Ruski predsjednik Vladimir Putin naredio je trodnevnu stanku u napadima na Kijev tijekom posjeta američkih pregovarača; zauzvrat se Ukrajina u tom razdoblju suzdržala od napada na Moskvu.

Zelenski je u šali primijetio da je prisutnost Witkoffa i Kushnera "djelovala bolje od protuzračnih sustava Patriot".

Na kraju je ponovio stajalište da je sastanak na najvišoj razini nužan za rješavanje ključnih pitanja u ukrajinskom sukobu, poput teritorijalne podjele.

Putin je do sada kategorički odbijao izravni susret s njime na neutralnoj lokaciji. Umjesto toga, pozvao ga je da dođe u Moskvu na razgovore. Zelenskij je taj zahtjev odbio.

Volodimir Zelenski, Steve Witkoff i Jared Kushner
Volodimir Zelenski, Steve Witkoff i Jared Kushner Izvor: EPA / Autor: SERGEY DOLZHENKO

Trumpov zet Kushner zauzeo se za nastavak trostranih razgovora između Ukrajine i Rusije, uz posredovanje SAD-a.

"Razgovarali smo s obje strane, pa ćemo, nadajmo se, vrlo brzo postići napredak po tom pitanju", dodao je Kushner, govoreći o najnovijim razgovorima u Kijevu i Moskvi.

Kushner je naglasio da američki predsjednik Donald Trump teži trajnom miru za Ukrajinu.

Svi budući sporazumi trebali bi isključiti mogućnost daljnjeg rata i omogućiti Ukrajini da domišljatost koju je pokazala tijekom ratnih godina iskoristi za budući razvoj zemlje, rekao je Kushner na marginama razgovora u Kijevu, kako prenosi ukrajinska novinska agencija UNIAN.

Izaslanici prvo posjetili Moskvu

U subotu su američki izaslanici u Moskvi održali razgovore s Putinom koji su trajali gotovo tri sata. Prema izvješćima, sa sobom su u Moskvu donijeli nove prijedloge.

Witkoff i Kushner posjetili su Moskvu nekoliko puta od 2025. godine, ali u sklopu svojih posredničkih napora još nisu bili u Kijevu, što je izazvalo nezadovoljstvo u ukrajinskim krugovima. Zelenskij je u travnju rekao da je putovati u Moskvu a da se ne posjeti Kijev znak nepoštovanja.

Putin je rekao da su Witkoff i Kushner stekli povjerenje ruske strane. "Za nas je rad s njima ugodan."

Witkoff je rekao da su sastanci s Putinom bili među najupečatljivijima koje je ikada imao.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
36.300 PRVAŠIĆA

36.300 PRVAŠIĆA

Nova školska godina donosi nekoliko promjena: Evo što čeka učenike i koja se nova zanimanja uvode
LJETO IDE KRAJU

LJETO IDE KRAJU

Stiže nagla promjena vremena: Temperature padaju i do 15 stupnjeva
PRIPREMITE ŽIVCE

PRIPREMITE ŽIVCE

Počinje škola, a Zagreb je raskopan: Ovo su kritične točke i alternativni pravci

najpopularnije

Još vijesti