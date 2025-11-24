Trumpova administracija naredila reviziju statusa svih izbjeglica iz Bidenova mandata

Također se naređuje prekid obrade zahtjeva za dobivanje dozvole trajnog boravka za izbjeglice iz Bidenova vremena.

Naredba se odnosi na oko 200.000 izbjeglica koje su došle u SAD između 20. siječnja 2021. i 20. veljače 2025., piše u dokumentu koji je potpisao Joe Edlow, direktor imigracijske službe.

Trump je zaustavio dolazak izbjeglica u SAD kada je preuzeo dužnost u siječnju, što je oštar zaokret u odnosu na njegova prethodnika.

U dokumentu piše da će imigracijska služba ukinuti status izbjeglicama koje su već u SAD-a ako ne ispunjavaju uvjete za dobivanje tog statusa.

Uz to se ocijenjuje da je Bidenova administracija davala prioritet brzini postupaka i broju primljenih izbjeglica u odnosu na kvalitetu intervjua i detaljnu provjeru.