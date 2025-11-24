200.000 izbjeglica

Trumpova administracija naredila reviziju statusa svih izbjeglica iz Bidenova mandata

Bi. S. / Hina

24.11.2025 u 22:38

Donald Trump
Donald Trump Izvor: EPA / Autor: Graeme Sloan / POOL
Bionic
Reading

Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa naredila je široku reviziju statusa svh izbjeglica koji su u zemlju ušli u vrijeme predsjednika Joea Bidena, prema vladinom doumentu koji je Reuters imao na uvid

Naredba se odnosi na oko 200.000 izbjeglica koje su došle u SAD između 20. siječnja 2021. i 20. veljače 2025., piše u dokumentu koji je potpisao Joe Edlow, direktor imigracijske službe.

Također se naređuje prekid obrade zahtjeva za dobivanje dozvole trajnog boravka za izbjeglice iz Bidenova vremena.

vezane vijesti

Trump je zaustavio dolazak izbjeglica u SAD kada je preuzeo dužnost u siječnju, što je oštar zaokret u odnosu na njegova prethodnika.

U dokumentu piše da će imigracijska služba ukinuti status izbjeglicama koje su već u SAD-a ako ne ispunjavaju uvjete za dobivanje tog statusa. 

Uz to se ocijenjuje da je Bidenova administracija davala prioritet brzini postupaka i broju primljenih izbjeglica u odnosu na kvalitetu intervjua i detaljnu provjeru.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
MOĆ IZ SJENE

MOĆ IZ SJENE

Tajna operacija i šetnje s Putinom: Milijarder kojeg Trump obožava vodi skriveni rat za Moskvu
ponovno primat UN-u

ponovno primat UN-u

Gasi se kontroverzna zaklada zadužena za pomoć Gazi
droga na moru

droga na moru

U Australiji uhićen Hrvat, prvi časnik broda: Terete ga za krijumčarenje više od 500 kilograma kokaina

najpopularnije

Još vijesti