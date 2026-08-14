Trumpov zet idući tjedan ide u Izrael, poznati planovi: 'Poslušat ćemo iznesene zabrinutosti'

Zajedno s Nikolajem Mladenovom , visokim predstavnikom Odbora za mir, Kushner će otputovati u Izrael i Egipat, ključnu posredničku zemlju.

Do posjeta dolazi nakon što je izraelski premijer Benjamin Netanyahu 9. kolovoza javno odbacio američki plan od 15 točaka koji je krajem srpnja predstavio Mladenov, a koji predviđa razoružanje palestinske militantne organizacije Hamas te izraelsko povlačenje s teritorija Gaze.

Iako ga je Hamas prihvatio, Izrael je rekao da će uvjetovati bilo kakvo povlačenje svojih snaga "stvarnim" razoružanjem islamističkog pokreta.

Izvor iz Odbora za mir je naznačio da se Kushner i Mladenov nadaju "konstruktivnim raspravama" o Trumpovom sveobuhvatnom mirovnom planu za Gazu, u sklopu kojeg je proglašen prekid vatre u listopadu 2025., što je bila prva prekretnica u sukobu. Izraelski napadi su se otada smanjili, ali nisu prestali.

"Sjedinjene Američke Države i Izrael se slažu glede željenog ishoda u Gazi, a to je demilitariziran Hamas", rekao je isti izvor, koji je zatražio da ostane anoniman.

"Poslušat ćemo iznesene zabrinutosti i raspraviti o idućim koracima", dodao je izvor, izražavajući nadu da će pregovori pomoći "ubrzati" dosadašnji "napredak".

Prva verzija plana za Gazu, koju je predstavio Odbor za mir i koju je Hamas prihvatio, uključivala je postupno izraelsko povlačenje iz velikog dijela Pojasa Gaze. No Mladenov je kasnije povukao svoje izjave te rekao da izraelski vojnici neće morati napustiti priobalnu enklavu dok se Hamas u potpunosti ne razoruža.

Netanyahu, suočen s pritiskom zbog neizvjesnih parlamentarnih izbora u listopadu, obećao je da neće biti povlačenja te je doveo u pitanje spremnost Hamasa na razoružanje, tražeći da unište svoje oružje na provjerljiv način.