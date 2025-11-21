Trump: Želim da Kijev prihvati mirovni plan do četvrtka

"Imao sam puno rokova, no ako stvari funkcioniraju, rokovi se produže. No mislim da je četvrtak prikladno vrijeme", rekao je Trump u petak u emisiji na Fox Newsu.

Washington je Kijevu predstavio plan od 28 točaka koji od Ukrajine traži da preda teritorij, prihvati ograničenja za svoju vojsku te da se odrekne težnji za članstvom u NATO-u.

Ranije u petak Zelenskij je kazao da se sada "Ukrajina suočava s veoma teškim odabirom: ili izgubiti dostojanstvo ili riskirati gubitak velikog partnera."

Zelenski je rekao da će Kijev blisko surađivati s Washingtonom kako bi pronašao rješenja i ispitao "alternative".