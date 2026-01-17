Iranski ajatolah: Treba pogubiti naoružane licemjere, batlere i vojnike Izraela i SAD-a

Govor je bio u oštroj suprotnosti s izjavama američkog predsjednika Donalda Trumpa ovog tjedna, koji je, čini se, odgodio vojni udar u Iranu, rekavši novinarima da su iranske vlasti pristale zaustaviti pogubljenja prosvjednika.

Hatami je u propovijedi tvrdio da su prosvjednici oštetili 350 džamija, 126 molitvenih dvorana i 20 drugih bogomolja. Također je rekao da je oštećeno 400 bolnica, 106 kola hitne pomoći, 71 vatrogasno vozilo i 50 drugih vozila hitne pomoći.

Opisao je prosvjednike kao "batlere" i "vojnike" Izraela i SAD-a, zavjetujući se da nijedna zemlja ne bi trebala očekivati ​​mir.

Unatoč Trumpovoj zahvalnosti na tome što, kako je rekao, nisu ubili 800 prosvjednika, tvrdokorni i utjecajni klerik u Iranu, član Vijeća čuvara i visoki član Skupštine stručnjaka koja imenuje vrhovnog vođu, nije imao lijepe riječi za američkog predsjednika koji je odgodio vojni udar u Iranu, piše The Guardian .

Nadovezuje se ovo na riječi iranskog vrhovnog vođe Alija Hamneija, koji je u subotu je nazvao Trumpa "kriminalcem" zbog njegovog "osobnog" sudjelovanja u prosvjedima i obećao daljnje kažnjavanje prosvjednika.

"Božjom milošću, iranska nacija mora slomiti leđa pobunjenicima baš kao što je slomila leđa pobuni", rekao je Hamnei.

Skupine za ljudska prava izjavile su da se represija nad prosvjednicima nastavlja, a broj ubijenih ljudi veći je od 3000, dok je nepoznata sudbina još 4000 ljudi. U prosvjedima je uhićeno više od 22 tisuće ljudi.

Reza Pahlavi ne odustaje: Trump je čovjek od riječi

Dvoipoltjedni prosvjedi započeli su 28. prosinca kada su trgovci izašli na ulice u Teheranu kao odgovor na nagli pad vrijednosti riala i porast cijena goriva. Prosvjedi su se proširili, a zahtjevi su se proširili i na pozive za kraj vlade zemlje, stvarajući najozbiljnije i najsmrtonosnije nemire koje je zemlja vidjela od revolucije 1979. godine.

Brutalno gušenje demonstracija od strane vlasti, za koje je Human Rights Watch u petak rekao da uključuju "masovna ubojstva prosvjednika", uglavnom je otjeralo ljude s ulica.

Nakon što su se riješili neposredni nemiri, vlasti su javno prikazale kažnjavanje onih koji su sudjelovali u akciji, koju su nazvale zavjerom uz podršku inozemnih sila s ciljem destabilizacije zemlje.

Reza Pahlavi, sin pokojnog iranskog šaha, koji je postao istaknuti oporbeni glas tijekom prosvjeda, nastavio je u petak pozivati ​​na rušenje vlade i pozvao Trumpa da intervenira.

„Vjerujem da je predsjednik čovjek od riječi“, rekao je Pahlavi, dodajući da „bez obzira na to hoće li se poduzeti mjere ili ne, mi kao Iranci nemamo izbora nastaviti borbu“.