Trump traži smrtnu kaznu za slučajeve ubojstva u Washingtonu

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da planira tražiti smrtnu kaznu za osumnjičene ubojice u Washingtonu.
Govoreći tijekom sastanka kabineta u Bijeloj kući, Trump je rekao da bi smrtna kazna bila "preventivna" mjera, prenosi BBC.
Stotine pripadnika Nacionalne garde i saveznih policijskih snaga raspoređeno je u glavni grad SAD-a kako bi se borili protiv onoga što je Trump prethodno opisao kao 'potpuno i totalno bezakonje' u gradu. Nagovijestio je da bi se isto moglo dogoditi i Chicagu i New Yorku.
Gradonačelnica Washingtona, Muriel Bowser, odbacila je Trumpove tvrdnje o kriminalu, koji je prema gradskim podacima u padu od 2023.
'Ako netko ubije nekoga u glavnom gradu, Washingtonu, tražit ćemo smrtnu kaznu', rekao je Trump novinarima i članovima kabineta. 'A to je vrlo snažna preventivna mjera.'
Većina ubojstava u Washingtonu DC-u procesuira se prema lokalnim zakonima, iako tužitelji - teoretski - mogu tražiti smrtnu kaznu za zločine koji podliježu saveznim zakonima. Međutim, smrtna kazna može se primijeniti samo uz suglasnost porote, što predstavlja potencijalni izazov u gradu u kojem se većina stanovnika protivi smrtnoj kazni.
Trump nije detaljno pojasnio kako misli uvesti smrtnu kaznu. Trump je ponovno uveo smrtnu kaznu na saveznoj razini izvršnom uredbom prvog dana svoje administracije u siječnju. Za vrijeme njegovog prethodnika, Joea Bidena, ministarstvo pravosuđa izdalo je moratorij na saveznu upotrebu smrtne kazne.
Izvršna naredba koju je potpisao Trump iz siječnja opisuje smrtnu kaznu kao 'bitan alat za odvraćanje i kažnjavanje onih koji bi počinili najgnusnije zločine i djela smrtonosnog nasilja nad američkim građanima'.
'Prije, tijekom i nakon osnivanja SAD-a, naši gradovi, države i zemlja kontinuirano su se oslanjali na smrtnu kaznu kao krajnju odvraćajuću mjeru i jedinu ispravnu kaznu za najgnusnije zločine', dodaje se.
Većina pogubljenja u SAD-u izvršava se na razini saveznih država, pri čemu 27 država, vojska i savezna vlada još uvijek imaju smrtnu kaznu kao zakonski dostupnu opciju. Smrtnu kaznu u Washingtonu poništio je Vrhovni sud 1972. godine, a gradsko vijeće ju je ukinulo 1981. godine.
Desetljećima kasnije, 2002. godine, stanovnici grada su velikom većinom glasali protiv smrtne kazne na referendumu koji je na lokalne glasačke listiće stavio američki Kongres, kojim dominiraju republikanci.
Iako nijedno savezno pogubljenje nije izvršeno otkako se Trump vratio na dužnost, nadgledao je niz od 13 pogubljenja u posljednjim mjesecima svog prvog mandata krajem 2020. i u siječnju 2021. Ta su pogubljenja učinila Trumpa najplodnijim krvnikom u zemlji u više od stoljeća i prekinula 130 godina star presedan pauziranja pogubljenja usred predsjedničke tranzicije. Posljednje pogubljenje dogodilo se samo pet dana prije nego što je napustio dužnost u siječnju 2021.