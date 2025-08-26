Trump traži smrtnu kaznu za slučajeve ubojstva u Washingtonu

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da planira tražiti smrtnu kaznu za osumnjičene ubojice u Washingtonu.

'Ako netko ubije nekoga u glavnom gradu, Washingtonu, tražit ćemo smrtnu kaznu', rekao je Trump novinarima i članovima kabineta. 'A to je vrlo snažna preventivna mjera.' Većina ubojstava u Washingtonu DC-u procesuira se prema lokalnim zakonima, iako tužitelji - teoretski - mogu tražiti smrtnu kaznu za zločine koji podliježu saveznim zakonima. Međutim, smrtna kazna može se primijeniti samo uz suglasnost porote, što predstavlja potencijalni izazov u gradu u kojem se većina stanovnika protivi smrtnoj kazni. Trump nije detaljno pojasnio kako misli uvesti smrtnu kaznu. Trump je ponovno uveo smrtnu kaznu na saveznoj razini izvršnom uredbom prvog dana svoje administracije u siječnju. Za vrijeme njegovog prethodnika, Joea Bidena, ministarstvo pravosuđa izdalo je moratorij na saveznu upotrebu smrtne kazne. Izvršna naredba koju je potpisao Trump iz siječnja opisuje smrtnu kaznu kao 'bitan alat za odvraćanje i kažnjavanje onih koji bi počinili najgnusnije zločine i djela smrtonosnog nasilja nad američkim građanima'. 'Prije, tijekom i nakon osnivanja SAD-a, naši gradovi, države i zemlja kontinuirano su se oslanjali na smrtnu kaznu kao krajnju odvraćajuću mjeru i jedinu ispravnu kaznu za najgnusnije zločine', dodaje se.

