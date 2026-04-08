prekid vatre

Politička pobjeda ili opasna igra? Trump i Iran su na klimavom terenu

I.V.

08.04.2026 u 07:48

Donald Trump na dočeku tijela poginulih vojnika
Na kraju su prevladale smirenije glave – barem zasad. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da su Sjedinjene Države i Iran vrlo blizu konačnog dogovora te da je postignuto dvotjedno primirje kako bi se pregovori nastavili

Objava je stigla neposredno prije isteka roka koji je Trump postavio Teheranu – u suprotnom je zaprijetio snažnim napadima na iransku energetsku i prometnu infrastrukturu.

Dogovor o prekidu vatre ovisi o tome hoće li Iran zaustaviti neprijateljstva i otvoriti Hormuški tjesnac za međunarodni promet. Teheran tvrdi da je spreman na taj korak, ali istodobno naglašava svoju kontrolu nad tim ključnim pomorskim prolazom.

Primirje je Trumpu omogućilo da izbjegne nezahvalan izbor – ili dodatnu eskalaciju sukoba ili povlačenje koje bi moglo narušiti njegov politički kredibilitet. Ipak, riječ je tek o privremenom predahu, piše BBC u analizi.

Tržišta reagirala pozitivno

Najava pregovora donijela je kratkoročno olakšanje na tržištima. Cijena nafte pala je ispod 100 dolara po barelu, dok su američki burzovni indeksi zabilježili rast. Ulagači očito vjeruju da je najgori scenarij zasad izbjegnut.

No, još dan ranije Trump je iznosio iznimno oštre prijetnje, uključujući i izjave o mogućem uništenju 'cijele civilizacije', što je izazvalo snažne reakcije i u SAD-u i međunarodnoj javnosti.

Kritike iz vlastitih redova

Trumpove izjave naišle su na kritike i među demokratima i među dijelom republikanaca. Demokratski senator Chuck Schumer upozorio je na posljedice takve politike, dok su pojedini republikanski zastupnici također izrazili neslaganje s retorikom predsjednika.

Kongresnik Austin Scott ocijenio je izjave kontraproduktivnima, a senatorica Lisa Murkowski poručila je da se takve prijetnje ne mogu opravdati kao pregovaračka taktika.

Neizvjesni ciljevi i otvorena pitanja

Iako Trump tvrdi da su američki vojni ciljevi ostvareni, brojna ključna pitanja ostaju otvorena. Sudbina iranskog obogaćenog urana nije razjašnjena, a Teheran i dalje ima utjecaj na regionalne saveznike poput pobunjenika u Jemenu.

Iranski ministar vanjskih poslova Seyed Abbas Araghchi poručio je da će Iran obustaviti 'obrambene operacije', ali uz uvjet da SAD prihvati osnovne elemente iranskog plana, koji uključuju povlačenje američkih snaga iz regije i ukidanje sankcija.

Takvi zahtjevi teško su prihvatljivi za Washington, što sugerira da bi pregovori mogli biti vrlo zahtjevni.

Privremeni predah, ali ne i trajno rješenje

Za sada, Trump može primirje predstaviti kao politički uspjeh – uspio je prijetnjama natjerati Iran na pregovore. No, riječ je tek o privremenom rješenju.

Dugoročne posljedice ovog sukoba, kao i Trumpove retorike, tek će se vidjeti, a mnogi upozoravaju da bi mogle trajno promijeniti percepciju SAD-a na globalnoj sceni.

UŽIVO: RAT NA BLISKOM ISTOKU

Iran i SAD dogovorili primirje, stižu reakcije iz cijelog svijeta; Trump: Zaradit ćemo velik novac

  • 09:02

    Stigla potvrda Teherana: Pregovori s SAD-om počet će u petak u Islamabadu Iransko Vrhovno vijeće za nacionalnu sigurnost objavilo je rano danas da će pregovori s američkim predstavnicima početi u petak u Islamabadu, da će trajati do 15 dana uz posredovanje Pakistana te da potvrđuju ograničenu pauzu u neprijateljstvima između dviju strana, javlja Anadolu. Naglašeno je da dvotjedno primirje ne znači da je rat završen, dodajući da svaki konačni prekid neprijateljstava ovisi o ispunjenju iranskih uvjeta i finaliziranju detalja onoga što je opisalo kao "pobjedu".

  • 08:32

    Iranci u Teheranu pale zastave, Izrael reagirao Iranci su u srijedu izašli na ulice Teherana nakon objave dvotjednog primirja između Irana i Sjedinjenih Američkih Država, a tijekom prosvjeda na trgu Enghelab zabilježeno je i paljenje američkih i izraelskih zastava. Nije jasno jesu li okupljanja bila spontana ili organizirana pod pritiskom vlasti, no prizori iz glavnog grada ukazuju na snažne protuzapadne poruke unatoč najavi smirivanja sukoba. <<<Cijeli članak>>>

  • 08:03

    Trump: Puna i potpuna pobjeda SAD-a. Zaradit će se velik novac Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u srijedu da će Sjedinjene Države pomoći u pojačanju pomorskog prometa kroz Hormuški tjesnac, nakon što je u utorak pristao na dvotjedno primirje s Iranom manje od dva sata prije roka koji je Teheranu dao da ponovno otvori tjesnac ili će se suočiti s napadima na svoju civilnu infrastrukturu. Trump je rekao da je ovaj dogovor u zadnji čas uvjetovan iranskim pristankom da privremeno zaustavi blokadu opskrbe naftom i plinom kroz tjesnac, kojim se obično odvija oko petina globalnih pošiljki nafte. 'Napunit ćemo se zalihama svih vrsta i tamo bdjeti da vidimo prolazi li sve dobro', rekao je Trump. 'Odradit će se puno toga dobrog! Zaradit će se velik novac. Iran može započeti proces obnove', rekao je također.
krhki mir

Diskretna diplomatska operacija: Kako je Pakistan spasio primirje SAD-a i Irana
RAT S IRANOM

Netanyahu nakon objave o dvotjednom primirju: 'Podržavamo američki potez, pod jednim uvjetom'

