Politička pobjeda ili opasna igra? Trump i Iran su na klimavom terenu

Primirje je Trumpu omogućilo da izbjegne nezahvalan izbor – ili dodatnu eskalaciju sukoba ili povlačenje koje bi moglo narušiti njegov politički kredibilitet. Ipak, riječ je tek o privremenom predahu, piše BBC u analizi.

Dogovor o prekidu vatre ovisi o tome hoće li Iran zaustaviti neprijateljstva i otvoriti Hormuški tjesnac za međunarodni promet. Teheran tvrdi da je spreman na taj korak , ali istodobno naglašava svoju kontrolu nad tim ključnim pomorskim prolazom.

Objava je stigla neposredno prije isteka roka koji je Trump postavio Teheranu – u suprotnom je zaprijetio snažnim napadima na iransku energetsku i prometnu infrastrukturu.

Tržišta reagirala pozitivno

Najava pregovora donijela je kratkoročno olakšanje na tržištima. Cijena nafte pala je ispod 100 dolara po barelu, dok su američki burzovni indeksi zabilježili rast. Ulagači očito vjeruju da je najgori scenarij zasad izbjegnut.

No, još dan ranije Trump je iznosio iznimno oštre prijetnje, uključujući i izjave o mogućem uništenju 'cijele civilizacije', što je izazvalo snažne reakcije i u SAD-u i međunarodnoj javnosti.

Kritike iz vlastitih redova

Trumpove izjave naišle su na kritike i među demokratima i među dijelom republikanaca. Demokratski senator Chuck Schumer upozorio je na posljedice takve politike, dok su pojedini republikanski zastupnici također izrazili neslaganje s retorikom predsjednika.

Kongresnik Austin Scott ocijenio je izjave kontraproduktivnima, a senatorica Lisa Murkowski poručila je da se takve prijetnje ne mogu opravdati kao pregovaračka taktika.

Neizvjesni ciljevi i otvorena pitanja

Iako Trump tvrdi da su američki vojni ciljevi ostvareni, brojna ključna pitanja ostaju otvorena. Sudbina iranskog obogaćenog urana nije razjašnjena, a Teheran i dalje ima utjecaj na regionalne saveznike poput pobunjenika u Jemenu.

Iranski ministar vanjskih poslova Seyed Abbas Araghchi poručio je da će Iran obustaviti 'obrambene operacije', ali uz uvjet da SAD prihvati osnovne elemente iranskog plana, koji uključuju povlačenje američkih snaga iz regije i ukidanje sankcija.

Takvi zahtjevi teško su prihvatljivi za Washington, što sugerira da bi pregovori mogli biti vrlo zahtjevni.

Privremeni predah, ali ne i trajno rješenje

Za sada, Trump može primirje predstaviti kao politički uspjeh – uspio je prijetnjama natjerati Iran na pregovore. No, riječ je tek o privremenom rješenju.

Dugoročne posljedice ovog sukoba, kao i Trumpove retorike, tek će se vidjeti, a mnogi upozoravaju da bi mogle trajno promijeniti percepciju SAD-a na globalnoj sceni.