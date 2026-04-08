'Puna i potpuna pobjeda SAD-a. 100 posto. Pomoći ćemo u pojačanju prometa kroz Hormuz'

Privremeni prekid borbi i ponovno otvaranje Hormuza omogućili bi bliskoistočnim izvoznicima da otpreme značajne količine nafte koje su zarobljene u Zaljevu od početka neprijateljstava . Oko 130 milijuna barela sirove nafte i 46 milijuna barela rafiniranih goriva trenutno pluta na otprilike 200 tankera u regiji, prema podacima analitičke tvrtke Kpler.

Trump je rekao da je ovaj dogovor u zadnji čas uvjetovan iranskim pristankom da privremeno zaustavi blokadu opskrbe naftom i plinom kroz tjesnac, kojim se obično odvija oko petina globalnih pošiljki nafte. 'Napunit ćemo se zalihama svih vrsta i tamo bdjeti da vidimo prolazi li sve dobro', rekao je Trump. "Odradit će se puno toga dobrog! Zaradit će se velik novac. Iran može započeti proces obnove' , rekao je također.

'Puna i potpuna pobjeda'

Trump je za agenciju France Presse rekao da su Sjedinjene Države izvojevale 'punu i potpunu pobjedu' nakon što su pristale na dvotjedni sporazum o prekidu vatre s Iranom. 'Puna i potpuna pobjeda. 100 posto. Nema sumnje u to', rekao je Trump za AFP u kratkom pozivu kada su ga pitali tvrdi li da je pobjednik s prekidom vatre.

Trump je rekao da su SAD primile prijedlog od Irana u 10 točaka, koji je nazvao 'izvedivom osnovom za pregovore'. Ali kada su ga pitali o njegovim izvornim prijetnjama da će uništiti iranske civilne elektrane i mostove ako se sporazum raspadne, Trump je rekao: 'Morat ćete vidjeti', navodi se u izvješću AFP-a.

Trump je inzistirao da će iranski nuklearni materijal biti pokriven bilo kakvim mirovnim sporazumom, navodi se u izvješću. 'To će biti savršeno riješeno, inače se ne bih nagodio', rekao je Trump za AFP bez davanja ikakvih detalja o tome što će se dogoditi s uranom.

Trump, koji je ponudio promjenjive ciljeve i vremenske okvire za rat, ponovio je da smatra da su ciljevi Washingtona postignuti.