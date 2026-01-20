Trump: 'Napravio sam više nego itko za NATO, više od ikoje žive ili mrtve osobe'

Poručio je neće čitati 'knjigu' svojih postignuća koju je Bijela kuća izradila za prisutne. Radi se o dokumentu '365 pobjeda', u kojima je pobrojano 365 Trumovih postignuća, za svaki dan od početka mandata.

Trump je na početku press konferencije rekao da je prošla godina bila 'nevjerojatno razdoblje'.

Nakon toga Trump je počeo govoriti o svojim imigracijskim politikama i ovlastima imigracijske službe. U ruci je držao podatke osoba uhićenih u Minnesoti, tvrdeći da je riječ o 'kriminalnim, ilegalnim migrantima'. Nekoliko puta se vraćao na tu temu i nazivao ih 'ubojicama', 'mentalnm bolesnicima'.

'Učinili smo više nego bilo koja druga administracija u smislu vojske, u smislu okončanja ratova, u smislu dovršetka ratova. Nitko zapravo nije vidio ništa slično ', rekao je Trump.

Svog prethodnika Joe Bidena ponovno je nazvao nesposobnim i opetovano iznio nikad dokazanu temu da su izbori 2020. bili namješteni.

Spomenuo je i Venezuelu, točnije Maríju Corinu Machado - čelnicu oporbe koja je Trumpu dala svoju Nobelovu nagradu za mir prilikom posjeta ranije ovog mjeseca.

'Možda je možemo nekako uključiti', rekao je Trump, nazvavši Machado 'nevjerojatno finom ženom'.

Machado je tvrdila da bi ona trebala biti nova čelnica Venezuele nakon što su SAD 3. siječnja uhitile predsjednika Nicolása Madura u Caracasu. Trump ju je odbio podržati, rekavši da nema dovoljnu domaću podršku - unatoč tome što je njezin oporbeni pokret proglasio pobjedu na izborima 2024. godine.

Carine

Dobar dio obraćanja Trump je posvetio i ekonomskim rezultatima u SAD-u te se pohvalio rezanjem inflacije i trgovinskog deficita za 77 posto.

'To smo napravili uz pomoć carina i inteligencije', poručio je Trump.

Trump je podsjetio da je posjetio Fordovu tvornicu u Michiganu, za koju kaže da je prije dvije godine bila pred zatvaranjem, ali sada prelazi na 24-satnu proizvodnju.

'Carine su to učinile', rekao je, i dodao: 'Ne znam što će Vrhovni sud učiniti', referirajući se na slučaj o zakonitosti tih tarifa.

'Uzeli smo stotine milijardi dolara, a ako izgubimo taj slučaj, moguće je da ćemo morati dati sve od sebe da to vratimo', nastavlja.

'Da nisam postao predsjednik, ova zemlja bi bila uništena u roku od godinu dana', poručio je Trump koji zasad uglavnom govori o imigraciji.

Podsjetio je da u u prvim danima odredio da je engleski jedini službeni jezik SAD-a, te da se Meksički zaljev sada zove Američki zaljev. 'Htio sam ga nazvati Trumpov zaljev ali sam se bojao da bi me onda ubili', rekao je Trump.

Trump kao mirotvorac

Trump se počeo hvaliti i ratovima koje je, kako tvrdi, zaustavio. Spomenuo je pritom Armeniju i Azerbajdžan.

'Trebao sam dobiti Nobelovu nagradu za svaki rat, ali nije to bitno, bitno je što sam spasio milijune života. Nemojte da vas uvjere da Norveška nema veze s time. Pa dodjeljuje se u Norveškoj', poručio je Trump.

Spomenuo je i osnivanje Odbora za mir, kazavši da bi volio da UN može napraviti više.

'Napravio sam više nego itko za NATO, više od ikoje žive ili mrtve osobe', dodao je.