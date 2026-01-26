Trump promijenio ploču, sad se slaže s guvernerom s kojim se ranije svađao

Iznenađujući komentari Trumpa na društvenim mrežama mogli bi ukazivati ​​na deeskalaciju njegove antimigrantske agende.

Walz i drugi demokratski čelnici žestoko su se protivili Trumpovu ratu protiv imigracije, opisujući ga kao nezakonitu invaziju koja ugrožava javnu sigurnost.

Trump je prošloga mjeseca pak optuživao Walza za nesposobnost jer nije zaustavio aferu vezanu uz socijalnu skrb u Minnesoti.