Trump pozvao Irance da nastave prosvjede: Pomoć vam stiže, preuzmite institucije

Rusija je u utorak osudila, kako je rekla, "subverzivan vanjski utjecaj" u iranskoj unutarnjoj politici i za američke prijetnje novim vojnim napadima rekla da su "kategorički neprihvatljive".

Dodao je da je otkazao sastanke s iranskim dužnosnicima dok se ne zaustavi "besmisleno ubijanje" prosvjednika.

"Iranski domoljubi, NASTAVITE PROSVJEDOVATI - PREUZMITE VAŠE INSTITUCIJE!!!... POMOĆ STIŽE", napisao je Trump na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

"Oni koji planiraju iskoristiti ove izvana potaknute nemire kao izliku za ponavljanje agresije protiv Irana u lipnju 2025. moraju biti svjesni katastrofalnih posljedica takvih postupaka za situaciju na Bliskom istoku i globalnu međunarodnu sigurnosti", priopćilo je rusko ministarstvo vanjskih poslova.

Iranski dužnosnik je ranije u utorak rekao da je u prosvjedima ubijeno oko 2000 ljudi, što je prvi put da vlasti priznaju velik broj smrtnih slučajeva uslijed intenzivnog gušenja dvotjednih nemira diljem zemlje.

Iranski dužnosnik je u razgovoru za Reuters rekao da su za smrti prosvjednika i pripadnika snaga sigurnosti odgovorni ljudi koje je nazvao teroristima.

Trump je u ponedjeljak navečer najavio 25-postotne carine na uvoz proizvoda iz bilo koje zemlje koja posluje s Iranom, velikim izvoznikom nafte. Također je kazao da je vojna akcija jedna od opcija koje razmatra kako bi kaznio Iran zbog gušenja prosvjeda.

Teheran zasad nije javno komentirao Trumpovu objavu o carinama koju je ubrzo kritizirala Kina.

Iran, koji se već suočava s teškim američkim sankcijama, većinu svoje nafte izvozi u Kinu, a neki od njegovih glavnih trgovinskih partnera su Turska, Irak, Ujedinjeni Arapski Emirati i Indija.