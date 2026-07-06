Ukrajina izvela masovni napad dronovima na Rusiju: Pogođena rafinerija nafte u Jaroslavlju

Ukrajina je lansirala više od 500 dronova u napadu na Rusiju, priopćilo je u ponedjeljak rusko ministarstvo obrane, dodajući da je oboreno 519 bespilotnih letjelica

Ukrajina je također izvela još jedan napad na rafineriju u velikom gradu Jaroslavlju, sjeverno od Moskve, izvijestio je neovisni online portal Astra. Fotografije koje kruže društvenim mrežama prikazuju oblake dima iznad postrojenja. Rafinerija je u prošlosti nekoliko puta napadnuta. Nema službenih informacija o mogućoj šteti na postrojenju za preradu nafte. Prema riječima guvernera Mihaila Jevrajeva, protuzračna obrana oborila je više od 70 dronova.

"Dvije osobe zadobile su ozljede od šrapnela", napisao je na Telegramu, dodavši da se liječe u bolnici. Upozorio je na moguće daljnje napade. Ukrajina je napala oko 20 ruskih regija i regija pod ruskom kontrolom, uključujući Krim, izvijestilo je rusko ministarstvo obrane.

‘Ukraine increases ‘long range sanctions’ on Russia as Putin refuses to negotiate’



This is Yaroslav this morning, 250km north east of Moscow, with its oil refinery ablaze.



It’s becoming increasingly clear that Russia has bitten off more than it can chew,



Do poke the bear 👊🇺🇦 pic.twitter.com/z044IuHpBe — Cormac Smith 🇮🇪🇬🇧🇺🇦🇪🇺🏳️‍🌈 (@CormacS63) June 14, 2026