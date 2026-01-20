Trump objavio Macronovu poruku: Rusija se vraća u G8?

Sastanak bi se trebao održati u četvrtak u Parizu, javlja njemački Bild.

Donald Trump ponovno je izazvao diplomatski potres objavivši povjerljive privatne poruke koje su mu poslali francuski predsjednik Emmanuel Macron i glavni tajnik NATO-a Mark Rutte. Neposredno uoči Svjetskog gospodarskog foruma u Davosu, američki predsjednik na društvenim je mrežama objavio njihove SMS-ove, pokazujući koliko je spreman ignorirati ustaljena diplomatska pravila i povjerenje saveznika.

U jednoj od poruka Macron predlaže Trumpu organizaciju sastanka skupine G7 u Parizu, odmah nakon Davosa, uz večeru prije njegova povratka u SAD. Francuski predsjednik navodi da bi na marginama susreta mogao okupiti predstavnike Ukrajine, Danske, Sirije, pa čak i Rusije. U istoj poruci Macron ističe koliko su njih dvojica suglasna i 'kakve bi sjajne stvari mogli napraviti', osobito u kontekstu Irana, ali istodobno priznaje da ne razumije Trumpove poteze vezane uz Grenland.