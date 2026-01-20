Trump objavio Macronovu poruku: Rusija se vraća u G8?

Francuski predsjednik Emmanuel Macron predložio je američkom kolegi Donaldu Trumpu sastanak sedam ekonomski najmoćnijih zemalja svijeta G7, uz sudjelovanje Rusije
Sastanak bi se trebao održati u četvrtak u Parizu, javlja njemački Bild.
Donald Trump ponovno je izazvao diplomatski potres objavivši povjerljive privatne poruke koje su mu poslali francuski predsjednik Emmanuel Macron i glavni tajnik NATO-a Mark Rutte. Neposredno uoči Svjetskog gospodarskog foruma u Davosu, američki predsjednik na društvenim je mrežama objavio njihove SMS-ove, pokazujući koliko je spreman ignorirati ustaljena diplomatska pravila i povjerenje saveznika.
U jednoj od poruka Macron predlaže Trumpu organizaciju sastanka skupine G7 u Parizu, odmah nakon Davosa, uz večeru prije njegova povratka u SAD. Francuski predsjednik navodi da bi na marginama susreta mogao okupiti predstavnike Ukrajine, Danske, Sirije, pa čak i Rusije. U istoj poruci Macron ističe koliko su njih dvojica suglasna i 'kakve bi sjajne stvari mogli napraviti', osobito u kontekstu Irana, ali istodobno priznaje da ne razumije Trumpove poteze vezane uz Grenland.
Samo sat kasnije Trump je objavio i poruku glavnog tajnika NATO-a Marka Ruttea, punu pohvala na račun američkog predsjednika. Rutte čestita Trumpu na, kako je napisao, 'nevjerojatnom' uspjehu u Siriji te najavljuje da će u Davosu isticati njegovu ulogu u Siriji, Gazi i Ukrajini. Također poručuje da će se zalagati za pronalaženje 'puta naprijed' po pitanju Grenlanda.
Objava ovih poruka potvrdila je Trumpovu sklonost nekonvencionalnom i često konfrontacijskom vođenju politike, ali i otvorila pitanje povjerenja među zapadnim saveznicima. Kritičari upozoravaju da takvi potezi mogu dugoročno narušiti diplomatske odnose, a pristaše u njima vide još jedan dokaz toga da on 'radi što želi' i ne obazire se na nepisana pravila međunarodne politike.
Rusija je suspendirana iz skupine G8 u ožujku 2014. godine, nakon aneksije Krima. Nakon toga skupina je nastavila djelovati kao G7 (SAD, Kanada, Japan, Njemačka, Francuska, Italija i Ujedinjeno Kraljevstvo).