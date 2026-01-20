sastanak u parizu

Trump objavio Macronovu poruku: Rusija se vraća u G8?

I.V.

20.01.2026 u 09:12

Emmanuel Macron
Emmanuel Macron Izvor: EPA / Autor: Michel Euler / POOL / POOL
Bionic
Reading

Francuski predsjednik Emmanuel Macron predložio je američkom kolegi Donaldu Trumpu sastanak sedam ekonomski najmoćnijih zemalja svijeta G7, uz sudjelovanje Rusije

Sastanak bi se trebao održati u četvrtak u Parizu, javlja njemački Bild.

Donald Trump ponovno je izazvao diplomatski potres objavivši povjerljive privatne poruke koje su mu poslali francuski predsjednik Emmanuel Macron i glavni tajnik NATO-a Mark Rutte. Neposredno uoči Svjetskog gospodarskog foruma u Davosu, američki predsjednik na društvenim je mrežama objavio njihove SMS-ove, pokazujući koliko je spreman ignorirati ustaljena diplomatska pravila i povjerenje saveznika.

U jednoj od poruka Macron predlaže Trumpu organizaciju sastanka skupine G7 u Parizu, odmah nakon Davosa, uz večeru prije njegova povratka u SAD. Francuski predsjednik navodi da bi na marginama susreta mogao okupiti predstavnike Ukrajine, Danske, Sirije, pa čak i Rusije. U istoj poruci Macron ističe koliko su njih dvojica suglasna i 'kakve bi sjajne stvari mogli napraviti', osobito u kontekstu Irana, ali istodobno priznaje da ne razumije Trumpove poteze vezane uz Grenland.

vezane vijesti

Samo sat kasnije Trump je objavio i poruku glavnog tajnika NATO-a Marka Ruttea, punu pohvala na račun američkog predsjednika. Rutte čestita Trumpu na, kako je napisao, 'nevjerojatnom' uspjehu u Siriji te najavljuje da će u Davosu isticati njegovu ulogu u Siriji, Gazi i Ukrajini. Također poručuje da će se zalagati za pronalaženje 'puta naprijed' po pitanju Grenlanda.

Objava ovih poruka potvrdila je Trumpovu sklonost nekonvencionalnom i često konfrontacijskom vođenju politike, ali i otvorila pitanje povjerenja među zapadnim saveznicima. Kritičari upozoravaju da takvi potezi mogu dugoročno narušiti diplomatske odnose, a pristaše u njima vide još jedan dokaz toga da on 'radi što želi' i ne obazire se na nepisana pravila međunarodne politike.

Rusija je suspendirana iz skupine G8 u ožujku 2014. godine, nakon aneksije Krima. Nakon toga skupina je nastavila djelovati kao G7 (SAD, Kanada, Japan, Njemačka, Francuska, Italija i Ujedinjeno Kraljevstvo).

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
od podrške do podjela

od podrške do podjela

Godina dana mandata: Hrpa pukotina u srcu MAGA-ina svijeta - kakva je budućnost trampizma?
opet prijetnje

opet prijetnje

Kakav udarac za Macrona! Nakon što je odbio Trumpa, stiže šokantna osveta
hyunmoo-5

hyunmoo-5

Južna Koreja rasporedila svoj 'projektil-čudovište': Što će učiniti s tajnim oružjem?

najpopularnije

Još vijesti