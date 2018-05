Trump o summitu sa Sjevernom Korejom: 'Vidjet ćemo'

Predsjednik SAD-a Donald Trump u srijedu je priznao da nije sigurno da će doći do njegovog planiranog sastanka sa sjevernokorejskim čelnikom Kim Jong Unom i rekao da će Washington ustrajati da se Sjeverna Koreja odrekne nuklearnog oružja iako Pyongyang prijeti da će se zbog toga povući sa sastanka

'Kao što je predsjednik rekao više puta, spremni smo za taj susret i ako se dogodi, dobro, ako ne obavijestit ćemo o tome', istaknula je Sanders i najavila 'nastavak sadašnje kampanje maksimalnog pritiska'.

'Ako nas Sjedinjene Države pokušaju stjerati u kut i jednostrano nas nagnati da odustanemo od nuklearnog programa, više nećemo biti zainteresirani za takav dijalog', rekao je u srijedu zamjenik ministra vanjskih poslova Kim Kye-gwan, a prenijela je službena agencija KCNA.

On je kritizirao savjetnika za nacionalnu sigurnost SAD-a Johna Boltona koji je pozvao da se Sjeverna Koreja brzo odrekne njenog nuklearnog arsenala po sporazumu poput onoga s Libijom koja je odustala od programa prozvodnje oružja za masovno uništenje.

Sjeverna Koreja se sukobila s Boltonom još dok je radio u Bushovoj administraciji.

Sanders nije željela potvrditi da će se tražiti model koji zagovara Bolton i rekla da će se odnosima s Pyongyangom slijediti 'model predsjednika Trumpa'.

'On će to voditi na način koji on smatra odgovarajućim. Sto posto smo sigurni... on je najbolji pregovarač', rekla je.

Kim Kye Gwan je, nazvavši ih 'apsurdnim', ismijao Boltonove sugestije da bi pregovori sa Sjevernom Korejom trebali biti slični onima koji su doveli do toga da Libija 2004. isporuči dijelove svog nuklearnog programa SAD-u.

"Svijet predobro zna da naša zemlja nije ni Libija ni Irak koja je zadesila bijedna sudbina', rekao je Kim očito je referirajući se na sudbine libijskog čelnika Moammara Gaddafija i bivšeg iračkog predsjednika Saddama Husseina.

On je rekao da je Sjeverna Koreja zemlja s nuklearnim oružjem dok je Libija još u početnoj fazi razvoj takvog oružja.