Američki predsjednik Donald Trump kazao je u četvrtak da u slučaju drugog vala pandemije koronavirusa neće pokušati uvesti karantenu i zatvoriti zemlju

'Namjeravamo ugasiti vatru, nećemo zatvoriti zemlju', kazao je Trump referirajući se na mogući drugi valu pandemije tijekom posjeta tvornici Ford u državi Michigan.

Do ove izjave dolazi istodobno s ublažavanjem restriktivnih mjera koje poduzima 50 američkih saveznih država, među kojima one s republikanskim vodstvom vrše pritisak za što bržim ponovnim pokretanjem zemlje, dok one s demokratskim vodstvom traže više opreza prilikom smanjenja restrikcija.